İHH Suriye'de 60 bin kişiye ramazan yardımı ulaştırdı
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İHH Suriye'de 60 bin kişiye ramazan yardımı ulaştırdı

İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 60 bin sivile, gıda ve hijyen malzemesi içerikli ramazan yardımı dağıttı.

İHH Suriye'de 60 bin kişiye ramazan yardımı ulaştırdı
28.04.2020 11:32 | Son Güncelleme: 28.04.2020 11:32

İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 60 bin sivile, gıda ve hijyen malzemesi içerikli ramazan yardımı dağıttı.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye içerisinde savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi sivillere yönelik ramazan çalışmalarının sürdürüldüğünü söyledi.

Savaş ortamında kötü koşullarda yaşam mücadelesi veren sivillerin ramazan sevincine şahit olduklarını anlatan Tosun, "Milyonlarca sivil, Suriye iç savaşında 10'uncu ramazan ayına ulaştı. Maalesef insanların mağduriyetleri hala devam ediyor. Lakin her şeye rağmen ramazan ayı insanların yüzlerinin gülmesine vesile oldu." dedi.

"Hep Birlikte Ramazan" sloganıyla bu yılki ramazan çalışmalarına başladıklarını ve bu kapsamda, kamplarda ve merkezi yerleşimlerde yaşayan sivillere insani yardım malzemesi dağıttıklarını belirten Tosun, "Bu süreçte Suriye'nin İdlib ve Halep illerinin kırsal bölgelerindeki sivillere kuru bakliyat, kahvaltılık besinler, çay, şeker, salça ve sıvı yağ gibi malzemelerin bulunduğu 10 bin adet gıda paketi ile temizlik ve kişisel bakım ürünlerinin bulunduğu 10 bin adet hijyen kiti dağıttık. Yapmış olduğumuz dağıtımlardan 60 bin kişi istifade etti. 2020 yılı ramazan çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

İHH, Suriye'de iç savaşın başından bu yana insani yardım çalışmaları yürütüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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