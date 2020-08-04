İHH, Suriye'de 400 bin kişiye kurban eti ulaştırdı - İDLİB İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, 8 bin 234 hisse kurbanı Suriye'nin çeşitli bölgelerindeki iç savaş mağduru 400 bini aşkın kişiye ulaştırdı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, 8 bin 234 hisse kurbanı Suriye'nin çeşitli bölgelerindeki iç savaş mağduru 400 bini aşkın kişiye ulaştırdı.

"Kurban Rahmettir" sloganıyla başlattığı Kurban - 2020 çalışmalarını tamamlayan İHH İnsani Yardım Vakfı, 8 bin 234 hisse kurbanı Suriye'de İdlib, Afrin, el Bab, Cerablus ve Azez'deki muhtaç ailelere teslim etti.

"Bayram, tebessüme vesile oldu"

İHH Suriye Çalışmaları Reyhanlı Bölge Ofisi Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iç savaş içerisinde 10'uncu Kurban Bayramı'nı geçiren Suriye halkının bayrama büyük bir heyecanla girdiğini söyledi.

Tahiroğlu, "Suriye halkı, 10 yılı aşkın bir süredir iç savaşla boğuşuyor. Savaşın gölgesinde yaşam mücadelesi veren siviller artık çok yoruldu. Kurban Bayramı'nın gelmesiyle uzun bir aradan sonra insanların yüzlerinde tebessümü görüyoruz." dedi.

Kurban Bayramı boyunca 400 bin sivile kurban eti ulaştırdıklarını ifade eden Tahiroğlu, "Suriye'de iç savaşın başından beri yardım çalışmalarına devam ediyoruz. Her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da Suriyeli savaş mağdurlarını yalnız bırakmadık. Suriye'deki savaş mağduru sivillere parça ve konserve et olarak ulaştırılmak üzere 8 bin 234 hisse kurban kestik. Kesimler koronavirüs önlemlerine dikkat edilerek steril ortamlarda yapıldı. Ekiplerimiz kurbanların etlerini savaş mağduru sivillere ulaştırdı. Bağışta bulunan hayırseverlerden Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

İHH, Suriye'de iç savaşın başından beri çeşitli alanlarda yardım faaliyetleri yürütüyor.

Kaynak: AA