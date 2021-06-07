İHH SURİYE'DE 22 TON DOMATES DAĞITTI

HH İnsani Yardım Vakfı, Suriye'de ihtiyaç sahibi ailelere ve yurtlara 22 ton domates dağıttı.

HH İnsani Yardım Vakfı, Suriye'de ihtiyaç sahibi ailelere ve yurtlara 22 ton domates dağıttı.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin kuzeyinde bulunan Azez, Cerablus ve El Bab bölgesinde bulunan kırsalındaki öğrenci yurtlarına, kuran kurslarına ve mülteci çadırlarına 22 ton domates yardımında bulundu. İhtiyaç sahibi ailelere dağıtımların yapıldığını ifade eden İHH Suriye saha sorumlusu Hasan Aksoy, Şu an Suriye'nin Azez bölgesindeki Babusselam merkezimizdeyiz. Bugün 22 ton domatesin dağıtımına başlayacağız. Azez, Elbab ve Cerablus bölgesindeki yetimhanelere, kuran kurslarına ve çadır kentteki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak. Bu dağıtımdan yaklaşık 30 bin kişiye yakın ihtiyaç sahibi faydalanacak dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı