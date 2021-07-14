İHH, Suriye'de 12 dershaneli okul inşa etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İHH, Suriye'de 12 dershaneli okul inşa etti

İHH, Suriye'de 12 dershaneli okul inşa etti
Anadolu Ajansı / Ömer Koparan - Haberler | Güncel

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırındaki Azez ilçesine bağlı Kefra köyünde 12 dershaneli okul inşa etti.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırındaki Azez ilçesine bağlı Kefra köyünde 12 dershaneli okul inşa etti.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Kuveyt IICO kurumu iş birliğiyle Kefra köyünde, 600 öğrencinin eğitim göreceği 12 dershaneli okul açtı.

2021-2022 Eğitim Dönemi başlamadan inşaatı tamamlanan okula, "Umut İlkokulu" adı verildi.

Okulun açılış törenine, bölgenin ileri gelenleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende kurdele kesilip dualar edildi, çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Kilis Koordinatörü Serkan Öktem, burada yaptığı konuşmada, "İHH İnsani Yardım Vakfı olarak Kefra bölgesinin içerisinde Kuveytli bağışçılarla yapmış olduğumuz okuldayız. Bugün okulun açılışını gerçekleştirdik.12 sınıflık okulumuzda 600 öğrenci eğitim görecek." dedi.

Öktem, okulun yakınlarında yetim çocukların bulunduğu 90 ailenin yaşadığını, bu çocuklarının da okuldan faydalanacağını belirterek "Azez ve civarında, El Bab bölgesinde, toplamda 10 adet okul inşaatımız devam ediyor. Bu okulların önümüzdeki eğitim öğretim yıllına kadar açılışlarının yapılabilmesi için hazırlıklarımız devam ediyor. Hazırlıklarımız biter bitmez açılışlarımızı gerçekleştirip öğrencilerimize teslim edeceğiz. Bu hususta emeği geçen İHH bağışçıları ve Kuveyt bağışçılarına teşekkür ederiz." diye konuştu.

İHH, 2011 yılından bu yana Suriye'de eğitim, gıda, barınma ve sağlık alanında çalışmalar yürütüyor.

İHH, Suriye'de 12 dershaneli okul inşa etti
İHH, Suriye'de 12 dershaneli okul inşa etti
İHH, Suriye'de 12 dershaneli okul inşa etti
İHH, Suriye'de 12 dershaneli okul inşa etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Koparan

Türkiye'de Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 60 milyon dozu aştı
Türkiye'de Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 60 milyon dozu aştı
Türkiye'de Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı 60 milyonu aştı.
Türkiye'de Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı 60 milyonu aştı.
ABD Başkanı Biden, eski Cumhuriyetçi Senatör Flake'i Türkiye büyükelçiliğine aday gösterdi
ABD Başkanı Biden, eski Cumhuriyetçi Senatör Flake'i Türkiye büyükelçiliğine aday gösterdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mustafa Demir Mustafa Varank Süleyman Soylu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Sezen Aksu İlyas Tetik Zeynep Bastık Serenay Sarıkaya
Spor Balotelli Arda Turan Burak Elmas Fatih Terim Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İHH, Suriye'de 12 dershaneli okul inşa etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 14:08:40. #1.15#

title