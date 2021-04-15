İHH, Sudan'daki yetim merkezinde 300 kişiye iftar verdi
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İHH, Sudan'daki yetim merkezinde 300 kişiye iftar verdi

Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız - Haberler | Güncel
İHH, Sudan'daki yetim merkezinde 300 kişiye iftar verdi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Doğu Afrika ülkesi Sudan'daki bir yetim merkezinde 300 kişiye iftar verdi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Doğu Afrika ülkesi Sudan'daki bir yetim merkezinde 300 kişiye iftar verdi.

İHH Sudan Temsilcisi Bilal Bahçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vakıf olarak Sudan'daki ramazan çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Ramazan yardımları kapsamında Hartum'un güneyindeki Kalakla'da bulunan Seyyid Hatice Binti Huveylid Yetimler Merkezi'nde 200 yetim ailesine kumanya dağıttıklarını belirten Bahçi, şöyle devam etti:

"Ardından 300 kişilik iftar sofrası kurduk. İlerleyen günlerde daha uzak köylere de ulaşmaya çalışacağız. Bugün başkent Hartum'un yanı sıra Beyaz Nil eyaletinin Düveym şehrinde 400 muhtaç aileye gıda desteği vereceğiz. Uluslararası Afrika Üniversitesi'nde okuyan ve aynı zamanda evli olan 200 öğrenciye de iftar vereceğiz."

Seyyide Hatice Binti Huveylid Yetimler Merkezi Müdürü Siham Muhammed ise vakıftan et, iftar ve kumanya gibi yardımlar aldıklarını, merkezin 1993'ten itibaren birçok yetim aileye yardımda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız

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