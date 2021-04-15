İHH, Sudan'da Uluslararası Afrika Üniversitesinde okuyan öğrencilere iftar verdi
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İHH, Sudan'da Uluslararası Afrika Üniversitesinde okuyan öğrencilere iftar verdi

İHH, Sudan'da Uluslararası Afrika Üniversitesinde okuyan öğrencilere iftar verdi
Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız - Haberler | Güncel

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Sudan'daki Uluslararası Afrika Üniversitesinde okuyan yerli ve yabancı öğrencilere iftar verdi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Sudan'daki Uluslararası Afrika Üniversitesinde okuyan yerli ve yabancı öğrencilere iftar verdi.

Başkent Hartum'daki etkinlikte 200 üniversite öğrencisine kumanya dağıtıldı, 150 öğrenciye iftar verildi.

İHH Sudan Temsilcisi Bilal Bahçi, Sudan'daki ramazan çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Başkent Hartum'da bulunan Uluslararası Afrika Üniversitesinde okuyan 200 evli öğrenciye Welcome to Islam Organization'da düzenledikleri etkinlikte kumanya dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirten Bahçi, "Ardından 150 öğrenciye de iftar sofrası kurduk." dedi.

Bahçi, Hartum'un yanı sıra Beyaz Nil eyaletinin Düveym şehrinde de 400 muhtaç aileye gıda desteği verdiklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız

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