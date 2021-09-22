İHH Sudan'da selden etkilenen 600 aileye hijyen malzemesi dağıttı - Haberler
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İHH Sudan'da selden etkilenen 600 aileye hijyen malzemesi dağıttı

AA / Ömer Erdem - Haberler | Güncel
İHH Sudan'da selden etkilenen 600 aileye hijyen malzemesi dağıttı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Sudan'ın Beyaz Nil eyaletinde geçen haftaki selden etkilenen Cevde bölgesindeki sel mağdurlarına temizlik malzemesi yardımı yaptı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı, Sudan'ın Beyaz Nil eyaletinde geçen haftaki selden etkilenen Cevde bölgesindeki sel mağdurlarına temizlik malzemesi yardımı yaptı.

Bölgede aşırı yağışların neden olduğu sellerde Cebeleyn kentine bağlı Cevde'de 4 bin aile başka bölgelere göç etmek zorunda kaldı, onlarca köy su altında kalırken tarım arazileri ve hayvanlar telef oldu.

İHH Sudan Temsilcisi Bilal Bahçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Acil yardım çalışmaları kapsamında bölgedeki 10 köyde toplam 600 aileye hijyen paketi dağıtımında bulunduk. Sel mağdurlarına sabun, havlu, deterjan, çamaşır suyu, diş macunu, diş fırçası ve pudra gibi ev ve şahsi temizlikte kullanılacak hijyen malzemeleri teslim ettik." ifadelerini kullandı.

Başkent Hartum'da gıda, ilaç ve barınma malzemelerini hazırladıklarını belirten Bahçi, "Önümüzdeki günlerde 600 aileye daha kumanya, branda, cibinlik ve ilaç yardımında bulunacağız." diye konuştu.

Ulusal Sivil Savunma Konseyi Sözcüsü Abdulcelil Abdurrahim, 14 Eylül'de yaptığı açıklamada, yağmur döneminin başından bu yana Sudan genelinde 11 eyalette 84 kişinin hayatını kaybettiğini, 67 kişinin yaralandığını belirtmişti.

Sudan'da her yıl haziran-ekim ayları arasında etkili olan yağışlar, altyapı, tarım arazileri ve yerleşim yerlerine ciddi zarar veriyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre bu yılki şiddetli yağışlardan 100 binden fazla kişi etkilendi.

Geçen yılki yağışlarda Sudan genelinde 3 ay acil durum ilan edilmiş, yarım milyondan fazla kişinin etkilendiği sellerde 100 binden fazla ev hasar görmüş, 138 kişi yaşamını yitirmişti.

AA / Ömer Erdem - Son Dakika Haberleri
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