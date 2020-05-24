İHH, savaş mağduru Suriyelilere 5 ayda 63 milyon 'ekmek' gönderdi
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İHH, savaş mağduru Suriyelilere 5 ayda 63 milyon 'ekmek' gönderdi

SURİYE'deki iç savaş nedeniyle evlerini terk ederek Türkiye sınırındaki güvenli bölgelere yerleşen sivillere, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı tarafından yılın ilk 5 ayında toplam 63 milyon ekmek gönderildi.

İHH, savaş mağduru Suriyelilere 5 ayda 63 milyon 'ekmek' gönderdi
24.05.2020 10:11 | Son Güncelleme: 24.05.2020 10:15

SURİYE'deki iç savaş nedeniyle evlerini terk ederek Türkiye sınırındaki güvenli bölgelere yerleşen sivillere, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı tarafından yılın ilk 5 ayında toplam 63 milyon ekmek gönderildi.

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından, Suriye'deki iç savaş sırasında saldırılardan korunmak amacıyla evlerini terk eden ve Türkiye sınırına yakın güvenli bölgelerde kurdukları çadırlarda yaşam mücadelesi veren siviller için ekmek üretimi yapılıyor. İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Lojistik Merkezi'ndeki fırın olmak üzere, Kilis ve Suriye tarafındaki fırınlarda üretilip kamplarda ve merkezi yerleşimlerde yaşayan savaş mağduru sivillere ücretsiz olarak ekmek dağıtımı yaptıklarını söyledi. Günlük ortalama 500 bin ekmek üretimi yapıldığını belirten Tosun, ekmeklerin el değmeden üretildiğini ve 3 gün bozulmadan kaldığını kaydetti.

AĞIZ TATLARINA UYGUN

Türkiye'de ve Suriye tarafındaki fırınlarda haftanın 6 günü üretilen ve paketlendikten sonra savaş mağduru Suriyeli sivillere ulaştırılan ekmeklerin, Suriyelilerin yıllardır tükettikleri ağız tatlarına uygun olarak üretildiğini belirten Tosun, "İç savaşın ilk başladığı günden bu yana savaş mağduru sivillere çeşitli insani yardımların yanı sıra ekmek üreterek gönderiyoruz. Bu yılın ilk 5 ayında toplam 63 milyon ekmek gönderdik. Bu konudaki yardım çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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