İHH, savaş mağdurlarına teslim edilecek evlerin inşasını sürdürüyor

05.12.2019 15:02 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:02

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, iç savaşta evsiz kalan siviller için Suriye'nin İdlib ili kırsalında Yeni Hayat Konutları projesi kapsamında 48 dairenin daha inşaatına başladı.

İHH, Suriye-Türkiye sınırındaki Bardaklı köyünde temeli atılan ve her birinde 12 daire bulunan 4 binanın inşaatına başladı.

İnşaatların tamamlanmasının ardından evleri savaş mağduru ailelere ücretsiz olarak teslim edilecek.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirlerine yaptığı açıklamada, daha önce inşaatı tamamlanan dairelerin ailelere teslim edildiğini belirterek, "Şimdiye kadar inşaatı tamamlanan 7 binada bulunan 84 dairenin anahtarlarını savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi olan ailelere teslim ettik. Çoğunluğu yetimlerden oluşan ve ülkelerindeki iç savaşta evlerini kaybedip çadırda yaşamak zorunda kalan aileleri bu sayede çadır hayatından kurtardık." dedi.

Tosun, inşaatı devam eden 48 dairenin de en kısa sürede teslim edileceğini, projelere devam ederek daha fazla insanın mağduriyetini gidermeye çalıştıklarını ifade etti.

İHH, Mayıs 2018'de Yeni Hayat Konutları projesinin temelini atmıştı. Tüm inşaatlar tamamlandığında, bin 536 daireyle sosyal tesisler, savaş mağduru sivillerin hizmetinde olacak.

İHH, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana gıda, sağlık, eğitim ve barınma alanlarında insani yardım çalışmaları yürütüyor.

Kaynak: AA