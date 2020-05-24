İHH ramazanda 2 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine yardım ulaştırdı
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İHH ramazanda 2 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine yardım ulaştırdı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, "Hep Birlikte Ramazan" sloganıyla tamamladığı ramazan 2020 çalışmaları kapsamında 2 milyon 18 bin 612 ihtiyaç sahibine yardımda bulundu.

24.05.2020 10:38 | Son Güncelleme: 24.05.2020 10:46

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, "Hep Birlikte Ramazan" sloganıyla tamamladığı ramazan 2020 çalışmaları kapsamında 2 milyon 18 bin 612 ihtiyaç sahibine yardımda bulundu.

İHH'dan yapılan açıklamaya göre, çeyrek asrı aşkın bir süredir her ramazanda iftar sofraları kuran, kumanya ve gıda dağıtımları yapan, bağışçıların zekat, sadaka, fitre ve bağışlarını; savaş, işgal ve doğal afet bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıran vakıf, bu yıl yine yetimlerin ve ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü.

Vakıf, ramazan çalışmaları kapsamında 2 milyon 18 bin 612 ihtiyaç sahibine ulaştı. Yurt içindeki insani yardım dernekleri ile birlikte İHH, Türkiye'de 852 bin 140 kişiye, yurt dışında ise 1 milyon 166 bin 472 kişiye hayırseverlerin desteklerini ulaştırdı.

Daha önceki yıllarda görevli, gönüllü ve bağışçıdan oluşan ekipleriyle birlikte 5 kıtaya uzun yolculuklar yapan İHH ekipleri, bu yıl koronavirüs nedeniyle yurt dışı temsilcilikleri ve partner kurumlar üzerinden yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. İHH ekipleri, yardıma muhtaç insanların, mültecilerin, yetim ailelerinin kapılarını çaldı, ramazan bereketini uzak iklimlere taşıdı.

Türkiye'deki ve diğer ülkelerdeki yardımların dağıtımına, koronavirüs nedeniyle erken başlandı. Ramazan başında koronavirüs sebebiyle krizlerin yaşandığı 15 ülkede çalışma yapacağını duyuran İHH, farklı coğrafyalardan gelen yardım taleplerini de dikkate alarak çalışma yaptığı ülke sayısını 45'e çıkardı.

1 milyon 79 bin 640 kişi kumanyalardan istifade etti

Türkiye ve dünya genelinde içerisinde bir aylık temel gıda malzemeleri bulunan 246 bin 857 kumanya paketi dağıtıldı. Yurt içinde ve yurt dışında dağıtılan bu kumanya paketlerinden toplamda 1 milyon 79 bin 640 ihtiyaç sahibi istifade etti. Dağıtımlara İHH Gönüllü Motorize ve Off-Road ekibi de katıldı.

Ramazan boyunca dünyada 45 ülke ve bölgede, Türkiye'de 81 ilde ihtiyaç sahiplerine yardım götüren İHH, hayırseverlerin fitre, fidye ve zekat bağışlarını 137 bin 244 kişiye ulaştırdı.

Suriye, Yemen, Somali, Sudan, Gazze, Bangladeş ve Arakan gibi öncelikli kriz bölgelerine daha fazla ağırlık veren vakıf, ramazanda 601 bin 940 kişiye iftariyelik dağıttı. İftariyeliklerin büyük çoğunluğu Suriye'de, diğer kısmı da Türkiye'deki evsizlere ve dünyanın çeşitli bölgelerinde dağıtıldı.

- 100 bin yetime bayramlık hediye edildi

İHH, yetim ve mağdur çocuklar için de bir sürpriz hazırladı. Hayırseverler, dünyanın dört bir yanında bir çocuğu baştan aşağıya giydirerek bayramlık ihtiyacını karşıladı. Bayramlık kıyafet dağıtımında bu ramazan kendi rekorunu kıran İHH'nın kıyafet yardımları, Türkiye başta olmak üzere 22 ülkede 100 bin 396 yetim ve mağdur çocuğa ulaştı.

Aryrıca İHH, ramazanın hemen öncesinde başlattığı "Şimdi Dayanışma Vakti" kampanyası kapsamında koronavirüs nedeniyle mağduriyet yaşayan 59 bin 392 kişiye de hijyen paketi ulaştırdı. 40 bin sağlık ve güvenlik personeline de sahurluk gıda malzemesi dağıtıldı.

İHH ramazanda 2 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine yardım ulaştırdı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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