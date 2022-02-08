İHH'nın "Yetim Dayanışma Günleri" başlıyor

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfınca bu yıl 11'incisi düzenlenecek "Yetim Dayanışma Günleri", Türkiye ile 31 ülke ve bölgede gerçekleştirilecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre İhh, Türkiye ile 31 ülke ve bölgede icra edeceği Yetim Dayanışma Günleri ile on binlerce yetim çocuk ve ailesine iyilik götürmeyi hedefliyor.

Yetim Dayanışma Günleri kapsamında kurulacak İHH ekibinde, yurt içi ve yurt dışından STK temsilcileri, eğitimciler, aktivistler, medya mensupları, edebiyat ve sanat dünyasından isimler, akademisyenler ve sağlık görevlileri ile her meslek grubundan gönüllüler yer alacak.

Hayırseverler, bireysel, kurumsal ya da gönüllü olarak Yetim Dayanışma Günleri kapsamında geliştirilen 202 projeden bir ya da birkaçına destek verebilecek.

Projeler arasında ev tamir ve inşası, seracılık eğitimi, sünnet organizasyonu, sağlık taraması, sağmal hayvan, hijyen paketi veya kırtasiye malzemesi dağıtımı, geziler, uçurtma şenlikleri, burs, şiir, kompozisyon ve bilgi yarışmaları yer alacak.

İlki 2011'de düzenlenen, bu yıl da Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapılacak Yetim Dayanışma Günleri, farklı ülke ve bölgelerdeki yetimlerle gönüllülerin kaynaşmasına aracı olmanın yanı sıra kamuoyunun dikkatini "yetimlik" gerçeğine çekmeyi amaçlıyor.