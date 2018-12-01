İhh'nın Yemen İçin Yardım Kampanyası

Sivas İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Kadınlar Komisyonu, Yemen için yardım kampanyası başlattı.

Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç, Sivas Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıdaki konuşmasında, "Yemek için değil Yemen için" sloganıyla yardım kampanyası başlattıklarını söyledi.

İHH'nın dünyanın herhangi bir yerinde sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış insanlara yardım götürdüğünü ifade eden Kılıç, "Sivas İHH'nın hanımların ellerinde büyüyüp serpildi. İHH gönüllülerinin yaptığı örgüler, mantılar ve kermesler sayesinde gönül coğrafyamıza barınak, yiyecek, yetimhane ve su kuyusu olarak döndü. Bugün burada toplanmamızın sebebi ise Yemen'deki yetim ve dul kardeşlerimize hep birlikte umut olmaktır." diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından İHH Kadın Kolları Sorumlusu Ayşe Müzeyyen Taşçı, Yemen hakkında bir sunum yaptı.