İHH'nın yardım kampanyası Beyrut'taki 30 bin aileye ulaştı
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İHH'nın yardım kampanyası Beyrut'taki 30 bin aileye ulaştı

İHH İnsani Yardım Vakfı'nın, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamanın ardından başlattığı yardım kampanyasından 30 bin kişi yararlandı.

İHH'nın yardım kampanyası Beyrut'taki 30 bin aileye ulaştı
09.09.2020 12:45 | Son Güncelleme: 09.09.2020 12:45

İHH İnsani Yardım Vakfı'nın, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamanın ardından başlattığı yardım kampanyasından 30 bin kişi yararlandı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, siyasi istikrarsızlık, ekonomik problemler, koronavirüs salgını ve arkasından Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlama nedeniyle Lübnan halkı ve ekonomisi büyük sıkıntılar çekiyor.

Beyrut'taki patlamanın ardından başlatılan Acil Yardım Kampanyası'yla bölgede yardım çalışmalarını sürdüren İHH, 1314 aileye 25'er kilogram un dağıttı. Ayrıca 2 bin 613 kişiye sıcak yemek, 1514 aileye gıda kumanyası, 200 hijyen paketi dağıtımlarını da sürdüren İHH, patlamada hasar gören evlerin onarım çalışmalarını da yürütüyor.

Yapılan yardımlardan şu ana kadar 30 bin kişi istifade etti.

Sağlık merkezlerine ilaç desteği

Patlamadan sonra ilaç sıkıntısının yaşandığı Beyrut'taki sağlık çalışmaları kapsamında da yardım faaliyetlerinde bulunan İHH, 3 sağlık merkezine ilaç yardımı ve 100 ilk yardım ve acil müdahale çantası dağıtımı gerçekleştirdi.

İHH aracılığıyla Lübnan halkına yardımda bulunmak isteyen hayırseverler, ACIL yazıp 3072'ye SMS göndererek 5 lira bağışta bulunabiliyor.

Kaynak: AA

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