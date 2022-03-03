İHH'nın Ukrayna'daki sivillere yönelik acil yardımları sürüyor - Haberler

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İHH'nın Ukrayna'daki sivillere yönelik acil yardımları sürüyor

AA - Güncel
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İHH İnsani Yardım Vakfı, Ukrayna'nın farklı bölgelerinde 4 gün içerisinde 30 bin ekmek dağıtırken, komşu ülkelere geçen ailelere de battaniye ve gıda yardımında bulundu.

İhh İnsani Yardım Vakfı, Ukrayna'nın farklı bölgelerinde 4 gün içerisinde 30 bin ekmek dağıtırken, komşu ülkelere geçen ailelere de battaniye ve gıda yardımında bulundu.

İhh'dan yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar Romanya sınırına sığınan 450 aileye gıda yardımı yapan ve battaniye dağıtan vakıf, Moldova'da 2 farklı bölgede bin 350 gıda paketi dağıtımında bulundu.

İHH Genel Sekreteri Durmuş Aydın, acil yardım çalışmalarının, Ukrayna sınırından Moldova'ya geçen ailelere yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ukrayna içerisinde ise Kiev, Liviv, Vinnitsa ve Kherson bölgelerinde günlük olarak ekmek dağıtımı yapılıyor. 4 gün içerisinde Ukrayna'nın 4 farklı şehrinde 30 bin ekmek dağıtıldı.

Bugün Kiev'de ekmek dağıtımı yaptığımız sırada bombalama olduğu için dağıtımı yarıda durdurmak zorunda kaldık. Polonya sınırına gelen mülteciler için de yardım planlaması yapıldı. En kısa sürede bölgede çalışma yapılacak."

İHH'nın Ukrayna'daki sivillere yönelik acil yardımları sürüyor

İHH'nın Ukrayna'daki sivillere yönelik acil yardımları sürüyor

İHH'nın Ukrayna'daki sivillere yönelik acil yardımları sürüyor

AA - Güncel

Ukrayna, Moldova, 112, İHH, Güncel, Haberler

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