İHH'nın Ukrayna'daki insani yardımları devam ediyor - Haberler

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İHH'nın Ukrayna'daki insani yardımları devam ediyor

AA, Elif Küçük - Güncel
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İHH'nın Ukrayna'daki insani yardımları devam ediyor

İHH İnsani Yardım Vakfı, Rusya'nın saldırısı altında kalan Ukrayna halkına ve komşu ülkelere göç eden sığınmacılara yönelik insani yardım çalışmalarını sürdürüyor.

İhh İnsani Yardım Vakfı, Rusya'nın saldırısı altında kalan Ukrayna halkına ve komşu ülkelere göç eden sığınmacılara yönelik insani yardım çalışmalarını sürdürüyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre İHH, sokağa çıkma yasağının olmadığı saatlerde Kiev'in farklı bölgelerinde gıdaya ulaşmakta zorlanan halka ekmek dağıtıyor.

Ayrıca Romanya'nın İshakça bölgesine gelen Türk vatandaşlarına ve sığınmacılara battaniye ve hazır gıda dağıtımı yapılıyor.

İHH Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Emre Kaya, Ukrayna'dakilere ve ülkeden ayrılanlara yardım etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

AA / Elif Küçük - Güncel

Ukrayna, Rusya, GÖÇ, İHH, Güncel, Haberler

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