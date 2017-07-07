İhh'nın Suriye Ekmek Yardımları

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nca, ilk 6 ayda Suriye'de yaklaşık 200 milyon ekmek dağıtımı gerçekleştirildi.



İHH Suriye Çalışmaları Koordinatörü Erhan Yemelek, yaptığı açıklamada, Suriyeli mazlumlara destek olmaya devam ettiklerini belirterek, Suriye'de her şeye rağmen hayata tutunmaya çalışan sivillere eğitim, sağlık, barınma ve gıda gibi yardımlar yaptıklarını ifade etti.



Yemelek, "Suriye'nin bazı bölgelerinde yerel halk ekmeği dahi bulamıyor. Bulunan bölgelerde ise çok pahalı fiyatlara satılıyor. Bu nedenle birçok insan sofraların vazgeçilmezi olan ekmeği temin edemiyor. İHH İnsani Yardım Vakfı olarak Türkiye ve Suriye'nin çeşitli bölgelerinde kurduğumuz fırınlar sayesinde her gün yaklaşık 1 milyon ekmek üreterek ücretsiz bir şekilde Suriyeli savaş mağdurlarına ulaştırıyoruz." diye konuştu.



Suriyelilerin damak tatlarına uygun ekmek üretildiğini aktaran Yemelek, "Yapmış olduğumuz paketleme sistemi sayesinde ekmeklerimiz savaş bölgesinde günlerce bozulmadan kalabiliyor. Yılın ilk 6 ayında yaklaşık 200 milyon ekmek üreterek Suriyeli mazlumlara ulaştırdık. Bundan sonrası için de ekmek üretimlerimize devam edeceğiz."ifadesini kullandı.



Yemelek, İHH'nın Suriye'de daha fazla savaş mağduruna ulaşmak için çalışmalarına devam edeceğini de sözlerine ekledi.