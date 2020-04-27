İHH'nın Suriye'deki briket ev projesi devam ediyor İHH'nın Suriye'deki briket ev projesi devam ediyorİNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nca 'Mazluma Çatı Ol' sloganıyla Suriye'nin İdlib ve Halep kırsalına 24 metrekare büyüklüğünde, 1+1 konseptinde 15 bin adet briket ev yapımı için başlatılan proje kapsamında 2 bin 816 adet...

İHH'nın Suriye'deki briket ev projesi devam ediyor

İNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nca 'Mazluma Çatı Ol' sloganıyla Suriye'nin İdlib ve Halep kırsalına 24 metrekare büyüklüğünde, 1+1 konseptinde 15 bin adet briket ev yapımı için başlatılan proje kapsamında 2 bin 816 adet evin inşaatı tamamlandı.

'Mazluma Çatı Ol' sloganıyla başlatılan projeyle ilgili bilgi veren İHH Genel Başkan Yardımcısı Erhan Yemelek, briket evleri Suriye'nin İdlib ve Halep kentlerinin kırsal bölgelerinde inşa ettiklerini, inşaatı tamamlanan toplam ev sayısının 2 bin 816'ya ulaştığını söyledi. Oturuma hazır olan evlere ivedi şekilde aileleri yerleştirdiklerini belirten Yemelek, "Şu an 36 farklı arazide çalışmalar halen devam ediyor. Vakfımızın ilk etaptaki hedefi ise en kısa süre içerisinde 15 bin adet briket evi tamamlayarak savaş mağduru ailelere teslim etmek" dedi.

90 BİN SİVİL FAYDALANACAK

Yemelek, hedeflenen 15 bin evin tamamlandığında 90 bin sivilin faydalanacağını vurgulayarak, "Briket evlere yerleştirilen ailelere aynı zamanda sünger yatak, kılıflı yastık, çift kişilik battaniye, bez dolap, su termosu, el feneri ışıldak ve mutfak malzemesi de veriyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA