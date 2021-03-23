İHH'nın ramazan yardım tırları Kilis'ten Türkiye'nin dört bir yanına gönderildi
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İHH'nın ramazan yardım tırları Kilis'ten Türkiye'nin dört bir yanına gönderildi

23.03.2021 13:01 | Son Güncelleme: 23.03.2021 13:33
İHH'nın ramazan yardım tırları Kilis'ten Türkiye'nin dört bir yanına gönderildi

Hayırseverlerden temin edilen 100 bin gıda kolisi, Kilis'ten Türkiye'nin dört bir tarafındaki ihtiyaç sahibi ailelere gönderildi.

Hayırseverlerden temin edilen 100 bin gıda kolisi, Kilis'ten Türkiye'nin dört bir tarafındaki ihtiyaç sahibi ailelere gönderildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfından yapılan açıklamada, ramazan dolayısıyla başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan yardım malzemelerinin, Kilis Koordinasyon Merkezi'nden tırlara yüklendikten sonra Türkiye'nin 81 ilinde dağıtılmak üzere yola çıkarıldığı belirtildi.

Ramazan ayının yaklaşmasıyla ihtiyaç sahibi aileler için 100 bin gıda kolisi hazırlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çeyrek asrı aşkın bir süredir her ramazan ayında iftar sofraları kuran, kumanya ve gıda dağıtımları yapan, bağışçıların zekat, sadaka, fitre ve bağışlarını savaş, işgal ve doğal afet bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine uzak yakın demeden ilk elden ulaştıran İHH, bu yıl yine yetimlerin ve ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek. Bu sene de çalışmalarını gerçekleştirecek olan İHH ekipleri, 29 yıllık tecrübenin verdiği güvenle ulaştıkları bölgelerde yardıma muhtaç insanların, mültecilerin, yetim ailelerinin kapılarını çalacak, ramazan bereketini taşıyacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye'de ve dünyada yetimler ile ailelerine destek olunacak, yetimlere bayramlık giysiler hediye edilecek, kumanyalar dağıtılacak, iftar sofraları kurulacak ve yetimler için nakdi yardımlarda bulunulacak."

Açıklamada, Türkiye ve dünyanın farklı yerlerindeki ihtiyaç sahipleri için hayırseverlerin İHH'nın iyilik hareketine destek olabileceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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