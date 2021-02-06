İHH'nin "Madde Bağımlılığı ve Bağımlılıklarla Mücadelede Sivil Toplum Rolü" çalışması

İHH İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Temsilciliği, İHH tarafından hazırlanan "Madde Bağımlılığı ve Bağımlılıklarla Mücadelede Sivil Toplum Rolü" çalışmasını kamu kurumlarıyla paylaştı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Temsilcisi Behçet Atilla, çalışma kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü, AFAD İl Müdürlüğü, sivil toplum kuruluşları ile mahalle muhtarlıklarını ziyaret ederek çalışmalarını anlattı.

Madde bağımlılığıyla ilgili toplumun bütün kesimlerine görevler düştüğünü belirten Atilla, şöyle konuştu:

"Raporu kamu kurum kuruluşlarıyla paylaşıp dikkat çekmek istiyoruz. Bu büyük bir hastalık ve büyük bir müptela olan özellikle gençlerimizi çok olumsuz etkileyen büyük bir yara açan bu illetle mücadelede sadece resmi kuruluşları değil, sivil toplum kuruluşlara da çok ciddi işler düşüyor. Bu konuda herkesin yapabileceği görevler vardır. Bizler bu çalışmayla mücadelede sivil toplum kuruluşların da görev almasını sağlamaya çalışıyoruz. Bizler el birliği ve iş birliği yaparak bu hastalıkla bu bağımlılıkla mücadele etmemiz gerekiyor. Aksi takdirde çok büyük pişmanlıklar yaşarız. Bu problem bir kar topu gibi her gün büyüyen bir yara o yüzden işbirliği yaparak mücadeleyi hep birlikte yapmamız gerekiyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme