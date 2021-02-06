İHH'nin "Madde Bağımlılığı ve Bağımlılıklarla Mücadelede Sivil Toplum Rolü" çalışması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İHH'nin "Madde Bağımlılığı ve Bağımlılıklarla Mücadelede Sivil Toplum Rolü" çalışması

06.02.2021 16:05 | Son Güncelleme: 06.02.2021 16:08
İHH'nin

İHH İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Temsilciliği, İHH tarafından hazırlanan "Madde Bağımlılığı ve Bağımlılıklarla Mücadelede Sivil Toplum Rolü" çalışmasını kamu kurumlarıyla paylaştı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Temsilciliği, İHH tarafından hazırlanan "Madde Bağımlılığı ve Bağımlılıklarla Mücadelede Sivil Toplum Rolü" çalışmasını kamu kurumlarıyla paylaştı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Temsilcisi Behçet Atilla, çalışma kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü, AFAD İl Müdürlüğü, sivil toplum kuruluşları ile mahalle muhtarlıklarını ziyaret ederek çalışmalarını anlattı.

Madde bağımlılığıyla ilgili toplumun bütün kesimlerine görevler düştüğünü belirten Atilla, şöyle konuştu:

"Raporu kamu kurum kuruluşlarıyla paylaşıp dikkat çekmek istiyoruz. Bu büyük bir hastalık ve büyük bir müptela olan özellikle gençlerimizi çok olumsuz etkileyen büyük bir yara açan bu illetle mücadelede sadece resmi kuruluşları değil, sivil toplum kuruluşlara da çok ciddi işler düşüyor. Bu konuda herkesin yapabileceği görevler vardır. Bizler bu çalışmayla mücadelede sivil toplum kuruluşların da görev almasını sağlamaya çalışıyoruz. Bizler el birliği ve iş birliği yaparak bu hastalıkla bu bağımlılıkla mücadele etmemiz gerekiyor. Aksi takdirde çok büyük pişmanlıklar yaşarız. Bu problem bir kar topu gibi her gün büyüyen bir yara o yüzden işbirliği yaparak mücadeleyi hep birlikte yapmamız gerekiyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Faik Öztrak Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Hüner Coşkuner Bülent Serttaş Farah Zeynep Abdullah
Spor Ersun Yanal Ünal Karaman Abdullah Avcı Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Gazete Mersin Antalya Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İHH'nin "Madde Bağımlılığı ve Bağımlılıklarla Mücadelede Sivil Toplum Rolü" çalışması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.2.2021 16:11:19. #1.16#
title