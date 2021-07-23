İHH'nin kurban yardımları, dünyada yaklaşık 2,5 milyon kişiye ulaştı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Kurban Bayramı'nda bağışlanan 62 bin 62 hisse kurbanı, Türkiye ile 65 ülkede, yaklaşık 2,5 milyon ihtiyaç sahibine ulaştırdı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Kurban Bayramı'nda bağışlanan 62 bin 62 hisse kurbanı, Türkiye ile 65 ülkede, yaklaşık 2,5 milyon ihtiyaç sahibine ulaştırdı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 1993 yılında bir grup hayırseverin el ele vermesiyle Türkiye'de ilk defa vekaletle kurban projesini gerçekleştiren İHH, 29 yıldır gerçekleştirdiği çalışmalarda milyonlarca insana yardım ulaştırıyor.

İHH, bu yılki kurban organizasyonunu "Kurbanla Hatırla" sloganıyla Türkiye ile birlikte 65 ülkede gerçekleştirdi. Kurbanlarını İHH'ya bağışlayan hayırseverler, belirlenen ülkeler arasından dilediğinde kurbanını kestirdi.

Kurban kampanyası kapsamında, hayırseverlerin destekleriyle 62 bin 62 hisse kurbanı, ihtiyaç sahibi 2 milyon 482 bin 480 kişiye ulaştırıldı. İHH ekipleri, kendilerini dört gözle bekleyen kardeşlerine sadece kurban eti götürmedi. Aynı zamanda hayat koşullarını iyileştirmeye yönelik çeşitli projelerle de destek olundu.

Yurt içinde 184 bin kişiye ulaşıldı

Uzun yıllardır dünyanın dört bir yanına iyilik taşıyan İHH, yurt içindeki ihtiyaç sahiplerini de unutmadı. İHH, Türkiye'nin 7 farklı bölgesinde yaşayan 165 bin 360 kişiye kurban eti ulaştırdı. Vakfın Türkiye'de bayramlık kıyafet ulaştırdığı yetim sayısı ise 19 bin 44 oldu.

İHH, Türkiye ile birlikte 20 ülkede toplamda 61 bin 836 yetim ve mağdura bayramlık kıyafet hediye etti.

Vakfın kurban organizasyonunda öncelik mülteci kampları, savaş, doğal afet, kronik açlık ve yoksulluk bölgeleri ile yaşlılar, kimsesizler, dullar, yetimhaneler, okullar ve hastanelere verildi. Bu kapsamda Suriye, Irak, Filistin, Somali, Yemen, Bangladeş, Arakan ve Doğu Türkistan ön planda tutuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu