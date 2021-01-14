İHH 14 bin kişinin kataraktan kararan dünyasını aydınlattı
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İHH 14 bin kişinin kataraktan kararan dünyasını aydınlattı

14.01.2021 13:57 | Son Güncelleme: 14.01.2021 15:15
İHH 14 bin kişinin kataraktan kararan dünyasını aydınlattı

İHH, "Bir Göz Bir Dünya Görür" sloganıyla 8 ülkede yaptığı katarakt ameliyatlarında, 14 bin 55 kişiyi sağlığına kavuşturdu. Vakıf, 20 bin ameliyat yapmayı daha planlıyor.

Dünya genelinde yaşın yanı sıra yetersiz beslenme, uzun süre şiddetli ışığa maruz kalma, göz travmaları gibi sebeplerle yaygın biçimde görülen katarakt hastalığı, tedavi edilmediğinde körlüğe sebep oluyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı da "Katarakt Ameliyatları Projesi" kapsamında, "Bir Göz Bir Dünya Görür" sloganıyla yola çıkarak, 8 farklı ülkede gerçekleştirdiği ameliyatlarda 14 bin 55 kişiyi sağlığına kavuşturdu.

MADDİ İMKANI OLMAYAN MİLYONLARCA İNSAN KÖR OLUYOR

Maddi imkanı olmayan milyonlarca insanın ameliyat olamadığı için görme yetilerini kaybettiğini ve birilerine muhtaç hale geldiğini belirten İHH, yaptığı açıklamada, 2020 yılında yapılan ameliyatların Mali, Uganda, Güney Afrika, Çad, Bangladeş, Hindistan, Pakistan ve Sri Lanka'da gerçekleştirdiği bilgisine yer verdi.

Ameliyatların 500 liralık bir ücretle gerçekleştirildiği ifadesinin yer aldığı açıklamada, İHH İnsani Yardım Vakfı, bağış devam etmesi halinde 20 bin ameliyat daha yapmayı planlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hanife Sevinç

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