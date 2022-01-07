İHH'nın "Katarakt Ameliyatları Projesiyle" 17 bin 200 kişi ışığı yeniden gördü

İhh İnsani Yardım Vakfının "Katarakt Ameliyatları Projesi" kapsamında 2021 yılında 7 ülkede 17 bin 200 kişiye katarakt ameliyatı yapıldı.

İhh'dan yapılan açıklamaya göre, göz merceğinin saydamlığını kaybetmesi sonucu oluşan katarakt hastalığı, birçok sebeple ortaya çıkabiliyor. Türkiye'de genellikle yaşlılarda görülen ve tedavi edilmediğinde körlüğe sebep olan katarakt dünya genelinde yaş faktörünün yanı sıra yetersiz beslenme, uzun süre şiddetli ışığa maruz kalma, göz travmaları gibi sebeplerle yaygın biçimde görülüyor.

Afrika ve Asya ülkelerinde teknik ve maddi imkansızlıklar nedeniyle milyonlarca insan ameliyat olamadığı için görme yeteneğini kaybediyor ve yaşamını başkalarına bağımlı bir şekilde sürdürüyor.

17 bin 200 kişi ışığı yeniden gördü

Katarakt hastalığı nedeniyle görme engeli bulunan insanlara 2007 yılından bu yana ameliyat desteği sağlayan İHH İnsani Yardım Vakfı, 2021 yılında yaptırdığı ameliyatlarla 17 bin 200 kişinin yeniden görmesine vesile oldu.

Ameliyatlar, Pakistan, Hindistan, Sri Lanka, Suriye, Mali, Nijer ve Etiyopya'da yapıldı. Katarakt projesiyle ayrıca bölgedeki doktor ve sağlık çalışanları da Türkiye'den gelen doktorların bilgi ve tecrübelerinden istifade etme imkanı buldu.

2021 yılındaki ameliyatlarla İHH'nın bugüne kadar 19 ülkede yaptırdığı ameliyat sayısı 157 bine, saha taraması ise 797 bin 323'e ulaştı.

İHH İnsani Yardım Vakfı, 2022 yılında da 20 bin ameliyat gerçekleştirmeyi hedefliyor.

İHH'nın Asya ve Afrika'daki katarakt çalışmalarına destek olmak isteyenler tüm operatörlerden KATARAKT yazıp 3072'ye SMS göndererek projeye 5 lira katkıda bulunabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH'nın internet sitesi ve banka hesapları yoluyla yine KATARAKT koduyla bu ameliyatlara destek verebiliyor. Bir ameliyat masrafının tamamını karşılamak isteyen hayırseverler ise 850 liraya bir insanın yeniden görmesine vesile olabiliyor.

AA / Güç Gönel - Son Dakika Haberleri

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