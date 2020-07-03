İHH'nin güneş enerjili aydınlatma sistemiyle Sudanlı öğrenciler akşamları da ders çalışabilecek
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İHH'nin güneş enerjili aydınlatma sistemiyle Sudanlı öğrenciler akşamları da ders çalışabilecek

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın Sudan'ın Niyala kentinde kurduğu güneş enerjili aydınlatma sistemi sayesinde Nur'ul Huda Kur'an Kursu öğrencileri akşamları da ders çalışma imkanı buldu.

İHH'nin güneş enerjili aydınlatma sistemiyle Sudanlı öğrenciler akşamları da ders çalışabilecek
03.07.2020 23:11 | Son Güncelleme: 03.07.2020 23:14

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın Sudan'ın Niyala kentinde kurduğu güneş enerjili aydınlatma sistemi sayesinde Nur'ul Huda Kur'an Kursu öğrencileri akşamları da ders çalışma imkanı buldu.

İHH Sudan Temsilcisi Bilal Bahci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayata geçirdikleri güneş enerjili aydınlatma sistemi projesi ile 75 hafız adayının kaldığı Kur'an Kursu'nda eğitimin kesintisiz olarak devam edeceğini belirtti.

Sudan'da 8'inci aydınlatma projesini tamamladıklarını aktaran Bahci, bu çalışma ile 4 yıl gibi bir sürede tamamlanan hafızlık süresinin de kısalacağını ifade etti.

Hafızlık öğrencileri, elektrik kesintileri sebebiyle akşamları yaktıkları ateşin etrafında derslerini çalışıyordu.

Kaynak: AA

Manşet

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