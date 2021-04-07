İHH'nın girişimiyle Bursa Büyükşehir Belediyesince hazırlanan 20 bank Suriye'deki yetimhaneye ulaştırıldı
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İHH'nın girişimiyle Bursa Büyükşehir Belediyesince hazırlanan 20 bank Suriye'deki yetimhaneye ulaştırıldı

Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz - Haberler | Güncel
İHH'nın girişimiyle Bursa Büyükşehir Belediyesince hazırlanan 20 bank Suriye'deki yetimhaneye ulaştırıldı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının girişimleriyle Bursa Büyükşehir Belediyesince hazırlanan 20 bank Suriye'deki Azez Merkez Yetimhanesinin bahçesine konuldu.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının girişimleriyle Bursa Büyükşehir Belediyesince hazırlanan 20 bank Suriye'deki Azez Merkez Yetimhanesinin bahçesine konuldu.

İHH Bursa Şubesi Kadın Kolları Başkanı Hatice Kaptan, AA muhabirine, savaşın en büyük mağdurlarının çocuklar olduğunu söyledi.

Yetimlerle ilgili çalışmalara çok önem verdiklerini anlatan Kaptan, şunları kaydetti:

"Bölgeye gittiğimizde bilhassa yetimhaneleri ziyaret etmeyi tercih ediyoruz. Orada çocukları yetimhaneye vermiyorlar. Çünkü onların kültüründe yetim kalmış bir çocuğun dayının ya da amcanın yanında barınması gerekiyor. Son gittiğimiz Azez Merkez Yetimhanesi'nde hem annesi hem babası olmayan, yakınları tarafından da bakılamayan çocuklar var. Yetimhanenin içini ziyaret ettikten sonra dışarıda oturduk. Kırık dökük banklar vardı. Kilis koordinatörümüz, 'Bursa'dan bank getirseniz çocuklara' deyince biz de de böyle bir fikir oluştu. 'Yapabilir miyiz' derken Büyükşehir Belediye Başkanımızın eşini aradık. O da bizi geri çevirmedi ve hemen o akşam, banklarla ilgili müjdeyi verdi."

Kaptan, "yardım" denildiğinde genelde akla yiyecek, kıyafet ya da bot geldiğini dile getirerek "Azez Merkez Yetimhanesi, 1945'lerden kalma eski bir bina. Bina eskimiş, bahçesi de aynı şekilde ama uzun güzel bir yolu var. O yolda sağlı sollu, derme çatma birkaç bank kalmıştı. Şimdi çocuklar için güzel bir vakit geçirme alanı oldu." ifadesini kullandı.

Yetimhanede 90 çocuğun kaldığını aktaran Kaptan, ailesinin yanında kalan fakat vakit geçirmek için gelenlerle yetimhanedeki çocuk sayısının 400'e kadar çıktığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz

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