İhh'nın Balukhali Kampı'ndaki Yardım Faaliyetleri

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Arakan'da ordu ve Budist milliyetçilerinin saldırılarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslüman'a acil yardım malzemesi dağıttı. Arakanlılar Naf Nehri üzerinden Bangladeş'e gelmeye devam ediyor. İHH, Balukhali Kampı'nda gıda dağıtımı ve nakdi yardım dağıtımı gerçekleştirdi.