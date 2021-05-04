İHH, Nijer'de 26 bin 120 kişiye ramazan yardımı ulaştırdı
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İHH, Nijer'de 26 bin 120 kişiye ramazan yardımı ulaştırdı

İHH, Nijer'de 26 bin 120 kişiye ramazan yardımı ulaştırdı
Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, ramazan çalışmaları kapsamında Nijer'de 26 bin 120 kişiye yardımda bulundu.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, ramazan çalışmaları kapsamında Nijer'de 26 bin 120 kişiye yardımda bulundu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İHH'nin iyilik kervanı, her yıl olduğu gibi bu ramazan da dünyanın farklı coğrafyalarındaki ihtiyaç sahipleri için yola çıktı.

Ramazan 2021 çalışmaları kapsamında Afrika'ya giden İHH ekipleri, Nijer'in başkenti Niamey ve çevresinde 26 bin 120 kişiye hayırseverlerin yardımlarını ulaştırdı.

İHH'nin kumanya yardımlarından 15 bin 120 Nijerli istifade ederken, zekat ve fitre bağışlarından ise 1500 ihtiyaç sahibi faydalandı. Bölgede 2 bin kişiye iftar veren İHH, ayrıca 80 büyükbaş adak keserek 7 bin 200 kişiye de kurban eti dağıttı.

İHH ekipleri, bölgedeki çocukları da unutmayarak 300 bayramlık hediye etti.

Hayırseverler, zekatları, fitreleri, sadakaları ve kumanyalarıyla İHH'nin ramazan boyunca gerçekleştireceği kampanyalara destek olabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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