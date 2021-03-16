İHH, Lübnan'ın Trablusşam kentinde ihtiyaç sahibi binden fazla aileye gıda yardımında bulundu

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın, Lübnan'ın kuzeyindeki ihtiyaç sahibi binden fazla aileye gıda yardımında bulunduğu bildirildi.

İHH Orta Doğu Masası Koordinatörü Emre Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Lübnan'daki mevcut ekonomik krizin etkileri dolayısıyla son zamanlarda çok yoğun yardım taleplerini aldıklarını söyledi.

İHH olarak imkanları doğrultusunda insani yardım faaliyetlerini genişlettiklerini dile getiren Kaya, bu faaliyetleri kapsamında Trablusşam'da binden fazla aileyi hayırseverlerin bağışlarıyla buluşturduklarını belirtti.

Kaya, her ailenin yaklaşık bir ay kuru gıda ihtiyaçlarını karşılayacak yardımların bir kısmını Trablusşam Belediyesiyle iş birliği halinde dağıttıklarını ifade etti.

Trablusşam'ın yerel yetkilileri, kent sakinlerini Akdeniz'in en yoksul halkı olarak anlatarak bölgede yoksulluğun yüzde 70'in üzerine çıktığını belirtiyor.

Lübnan'daki ekonomik ve siyasi durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Sermayenin çıkışına karşı sert uygulamalara başvuran bankalar, 17 Ekim 2019'dan beri yurt dışı havalelerini askıya almış ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirmiş durumda.

Yerel para birimi Lübnan lirası, Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybıyla farkı kurlarda işlem görüyor. Merkez Bankasının belirlediği resmi kur 1500, bankalardaki geçerli kur 3900 ve karaborsada bugün 15 bin liradan işlem gördü.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama ise uzun süredir yüksek kamu borcu ve işsizlikle boğuşan Lübnan'da ekonomik sıkıntıları büyütürken yeni bir hükümet krizi de doğurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi