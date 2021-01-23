İHH, Lübnan'daki 14 Filistinli mülteci aileyi bataryalı aydınlatma sistemiyle karanlıktan kurtardı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Lübnan'daki elektrik kesintileri nedeniyle günün çoğunu karanlıkta geçiren Filistinli mültecilere yönelik "bataryalı aydınlatma projesi" kapsamında 14 mülteci aileyi ışıkla buluşturdu.

Türkiye'den 22 sivil toplum kuruluşu, Lübnan'ın başkenti Beyrut ve diğer bölgelerinde 70 yılı aşkın süredir kamplarda hayat mücadelesi veren Filistinli mültecilere yönelik "Kalkınma ve İyileştirme Kampanyası" kapsamındaki insani yardımlarını devam ettiriyor.

İHH Orta Doğu Masası Koordinatörü Emre Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkedeki mevcut ekonomik krizin yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle artan işsizlik ve hayat pahalılığından en çok mülteci kesimin etkilendiğini hatırlattı.

İHH'nın da 21 Aralık'ta başlatılan kampanya çerçevesinde Türk hayırseverlerin bağışlarını Filistinli mültecilere ulaştırmayı sürdürdüğünü anlatan Kaya, ülkede kronikleşmiş elektrik sorunu nedeniyle günün çoğunu karanlıkta geçiren Beyrut'taki Burc el-Baracine ve Şatilla kamplarındaki 14 ailenin evlerine kurdukları bataryalı sistemle kesintisiz aydınlanabileceklerini söyledi.

Kaya, evlere kurdukları bataryalı aydınlatma sisteminin, 3 saatte şarj olduktan sonra evi yaklaşık 10 saat aydınlatabildiğini ifade etti.

İHH olarak bu sistemle Lübnan'da toplam 500 Filistinli aileyi karanlıktan kurtarmayı hedeflediklerini aktaran Kaya, önümüzdeki hafta da Filistinli ailelere ısınmada kullanılan mazot ve gıda yardımında bulunmaya devam edeceklerini kaydetti.

Birleşmiş Milletlerin (BM) verilerine göre, Lübnan'da 483 binden fazla Filistinli mülteci yaşıyor ancak kayıtlı olmayanlarla birlikte bu rakamın 600 bine kadar çıktığı söyleniyor.

Lübnan nüfusunun yaklaşık yüzde 10'unu oluşturan bu mültecilerin yarıdan fazlası (yüzde 62) altyapı ve sosyal imkanların çok kısıtlı olduğu 12 mülteci kampında yaşarken geri kalanları ise kamp çevresinde ve ülkenin farklı bölgelerinde ikamet ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi