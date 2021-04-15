İHH Lübnan'da ramazanın ilk iki gününde 1300 aileye gıda yardımı yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İHH Lübnan'da ramazanın ilk iki gününde 1300 aileye gıda yardımı yaptı

Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi - Haberler | Güncel
İHH Lübnan'da ramazanın ilk iki gününde 1300 aileye gıda yardımı yaptı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın Lübnan'da ramazan ayı vesilesiyle başlattığı yardım kampanyası kapsamında, ihtiyaç sahibi 1300 aileye gıda yardımı yapıldı.

Elinde bir tomar parayla video çekti: Birazdan hepsini vatandaşlara dağıtacağız
Elinde bir tomar parayla video çekti: Birazdan hepsini vatandaşlara dağıtacağız

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın Lübnan'da ramazan ayı vesilesiyle başlattığı yardım kampanyası kapsamında, ihtiyaç sahibi 1300 aileye gıda yardımı yapıldı.

İHH Orta Doğu Masası Koordinatörü Emre Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekonomik kriz nedeniyle hayat koşulların zorlaştığı Lübnan'da, fakirler ile kamplarda yaşayan Suriyeli ve Filistinli mültecilere yönelik insani yardım çalışmalarını ramazan boyunca sürdüreceklerini söyledi.

Ramazanın ilk iki gününde başkent Beyrut, kuzeydeki Trablusşam ve doğudaki Beka kentine bağlı Arsal'da gıda kumanyaları dağıttıklarını anlatan Kaya, Lübnanlı ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra Suriyeli ve Filistinlilerden oluşan 1300 aileye yaklaşık bir ay yetecek kuru gıda kumanyası ulaştırdıklarını belirtti.

Beyrut'ta Filistinlilerin yaşadığı Burc el-Beracine Mülteci Kampı'nda ayrıca 750 kişiye iftar yemeği dağıttıklarını aktaran Kaya, mülteci kamplarındaki işsiz bazı ailelere gelir temin etmeleri için küçük bir dükkan işletecek imkanlar sağladıklarını ifade etti.

Kaya, bayrama kadar yardım faaliyetlerini sürdüreceklerini dile getirerek, sağlık alanında da kamplara oksijen cihazı ve hasta yatağı desteğinde bulunacaklarını söyledi.

Ülkedeki ekonomik kriz ve mülteciler

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'ın ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Lübnan'da 483 binden fazla Filistinli mülteci yaşıyor ancak kayıtlı olmayanlarla birlikte bu rakamın 600 bine kadar çıktığı söyleniyor.

BM'ye bağlı kuruluşların 19 Aralık 2020'de yayımladığı araştırma, Lübnan'daki her 10 Suriyeli aileden 9'unun aşırı yoksulluk içinde yaşadığını gösteriyor.

Lübnan resmi verilerine göre, Suriye'de 2011'de patlak veren iç savaş nedeniyle yaklaşık 1,5 milyon kişi Lübnan'a göç etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mario Draghi Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Müge Anlı Ajda Pekkan Damla Sönmez Murat Yıldırım
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İHH Lübnan'da ramazanın ilk iki gününde 1300 aileye gıda yardımı yaptı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 01:45:37. #1.16#

title