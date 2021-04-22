İHH, Lübnan'da binlerce aileye ramazan yardımında bulundu
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İHH, Lübnan'da binlerce aileye ramazan yardımında bulundu

İHH, Lübnan'da binlerce aileye ramazan yardımında bulundu
Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi - Haberler | Güncel

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, ramazan programı kapsamında Lübnan'da Suriyeli ve Filistinli mültecilerin de aralarında bulunduğu binlerce aileye gıda yardımı yaptı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, ramazan programı kapsamında Lübnan'da Suriyeli ve Filistinli mültecilerin de aralarında bulunduğu binlerce aileye gıda yardımı yaptı.

İHH Orta Doğu Masası Koordinatörü Emre Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Lübnan'da ramazanın ilk günlerinden itibaren başlattıkları yardım çalışmalarını ülkenin çeşitli bölgelerinde devam ettirdiklerini söyledi.

Türk hayırseverlerin bağışlarını mübarek ramazan ayında ihtiyaç sahibi Lübnanlı ailelerin yanı sıra Suriye ve Filistinli mültecilere ulaştırdıklarını aktaran Kaya, 10 günden bu yana başkent Beyrut'un yanı sıra Trablusşam, Cebeli Lübnan, Sayda ve Beka bölgelerinde 3 bin 950'den fazla aileye gıda kumanyası teslim ettiklerini belirtti.

Bazı bölgelerde de iftarlık olarak sıcak yemek dağıtımında bulunduklarını dile getiren Kaya, İHH'nin gelir temini projesi kapsamında ise 3 kişiye dükkan açtıklarını ve bir kişiye de küçük kamyonet aldıklarını ifade etti.

Kaya, Lübnan'da devam eden ramazan çalışmalarıyla 5 binden fazla aileye gıda kumanyası yardımında bulunmayı hedeflediklerini aktardı.

Ülkedeki ekonomik kriz ve mülteciler

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'ın ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Lübnan'da 483 binden fazla Filistinli mülteci yaşıyor ancak kayıtlı olmayanlarla birlikte bu rakamın 600 bine kadar çıktığı belirtiliyor.

BM'ye bağlı kuruluşların 19 Aralık 2020'de yayımladığı araştırma da Lübnan'daki her 10 Suriyeli aileden 9'unun aşırı yoksulluk içinde yaşadığını ortaya koydu.

Lübnan resmi verilerine göre, Suriye'de 2011'de patlak veren iç savaş nedeniyle yaklaşık 1,5 milyon kişi Lübnan'a göç etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

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