: İHH, Kuzey Makedonya'daki liseye donanım desteği sağladı - KALKANDELEN

24.02.2020 17:24 | Son Güncelleme: 24.02.2020 17:28

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Kuzey Makedonya'nın Kalkandelen şehrindeki Gyoce Stoyçeski Meslek Lisesi'ne donanım desteğinde bulundu.

Kalkandelen Eğitim ve Kültür Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen projenin tamamlanması dolayısıyla yapılan törene, Kalkandelen Belediye Başkanı Teuta Arifi, İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Osman Atalay, Lise Müdürü Sevdije Mustafai, öğretmenler, öğrenciler ve diğer davetliler katıldı.

Atalay, burada yaptığı açıklamada, geçen yıl da aynı okulun tasarım sınıfını yenilediklerini anımsatarak, bu yıl da ihtiyaç bulunan altı sınıfın sandalye ve masalarını yenilediklerini aktardı.

"Kardeş okul" seçtikleri bu okulun eğitim ihtiyaçlarını, kalitesini, standartlarını yükseltmek için ellerinden geleni yapmak istediklerini söyleyen Atalay, "Çünkü eğitime yapılan yardım, bir insanın hayatı boyunca çok önemli bir unsurdur. Bu arkadaşlarımız bu okulda iyi ve kaliteli bir eğitim alırlarsa bu hayat boyunca onların yaşamlarında güzel bir hatıra olarak kalacaktır." şeklinde konuştu.

Mustafai de İHH ile gerçekleştirdikleri bu proje kapsamında okuldaki altı sınıf için 70 yeni masa ve 100 yeni sandalye temin edildiğini belirterek, "Gelecekte de gerçekleştireceğimiz projelerle tüm okulun yenileneceğini umut ediyoruz." dedi.

Bu arada, geçen yıl yine İHH tarafından aynı okulun tasarım sınıfı yenilenmiş, engelli öğrenciler için de 10 tekerlekli sandalye bağışlanmıştı.

Kaynak: AA

Haber Videosu