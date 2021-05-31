İHH Kütahya yardım faaliyetlerine devam ediyor
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İHH Kütahya yardım faaliyetlerine devam ediyor

İHH Kütahya yardım faaliyetlerine devam ediyor
Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan - Haberler | Güncel

İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği yurt içi yardım çalışmaları birim sorumlusu Mustafa Akın, tüm Türkiye'de ve dünyada ihtiyaç sahiplerine el uzatmaya devam ettiklerini bildirdi.

İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği yurt içi yardım çalışmaları birim sorumlusu Mustafa Akın, tüm Türkiye'de ve dünyada ihtiyaç sahiplerine el uzatmaya devam ettiklerini bildirdi.

Akın, dernek binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazan ayında "Ramazan'da umut var." sloganı ile çalışma yürüttüklerini hatırlattı.

Ramazan yardımlarına değinen Akın, şunları kaydetti:

"Kütahya merkez ve ilçelerde yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda 1000 ailemize gıda kolisi, 400 ailemize market kartı, 150 ailemize hijyen seti, 90 bin lira değerinde nakdi yardım, 34 bin lira fitre dağıtımı, 215 bin lira yurt dışı yardımları, 340 ailemize ev eşyası ve kıyafet yardımı dağıtımı yaptık. 100 bin lira değerinde Lübnan'da bulunan Filistin kamplarına gıda dağıtımı, 115 bin lira değerinde Suriye'de 5 bin kişilik iftar organizasyonu, 450 bin lira değerinde Suriye'nin İdlib kırsalında 'İdlib Kütahya Evleri' adı altında 150 briket ev yapımı, Kütahya merkezde 200 ailemize ramazan boyunca her gün sıcak pide dağıtımı yapıldı ve Afrika bölgesine 2 su kuyusu açıldı."

Akın, Filistin ve Gazze'de bombalanan şehirler, yıkılan evler ve hiçbir şeyi kalmamış insanlar için yardım kampanyasının devam ettiğini sözlerine ekledi.

İHH Kütahya yardım faaliyetlerine devam ediyor
İHH Kütahya yardım faaliyetlerine devam ediyor
İHH Kütahya yardım faaliyetlerine devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan

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