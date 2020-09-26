İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği üyeleri kan bağışı yaptı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği üyeleri kan bağışı yaptı

26.09.2020 15:39 | Son Güncelleme: 26.09.2020 15:42
İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği üyeleri kan bağışı yaptı

İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği üye ve gönüllüleri, Türk Kızılay'ına kan bağışında bulundu.

İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği üye ve gönüllüleri, Türk Kızılay'ına kan bağışında bulundu.

Derneğin yönetim kurulu üyesi Fuat Yaymacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla kan stoklarının azaldığını, Kızılay'a destek olmak amacıyla harekete geçtiklerini söyledi.

Derneğin toplum yararına yaptıkları çalışmalardan birini daha hayata geçirdiğini belirten Yaymacı, şunları kaydetti:

"Kızılay'ımız belli dönemlerde vatandaşlarımıza kan bağışı duyurusunda bulunuyor. Koronavirüs salgınından dolayı yapılan kan bağışları ciddi oranda azalmış durumda. Biz de Kızılay'dan bunu öğrenince bu konuda bir farkındalık oluşturmak ve kan stoklarına bir destek sağlamak adına çalışan gençliğimizle birlikte burada hep beraber kan bağışında bulunuyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Donald Trump Devlet Bahçeli Charles Michel Fahrettin Koca
Magazin Deniz Akkaya Bülent Ersoy Aytaç Ağırlar İbrahim Tatlıses
Spor Babel Tamer Tuna Arda Turan Erol Bulut Murat Şahin
Daha Fazla Bursa Kavga Esenyurt Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği üyeleri kan bağışı yaptı - Kütahya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.9.2020 15:42:42. #1.15#
title