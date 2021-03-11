İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi arasında, Suriye'nin İdlib kenti kırsalında yapılması planlanan Kütahya Mahallesi çalışmaları için iş birliği protokolü imzalandı.

Dernek Başkanı Mustafa Yenipazar, rektörlükteki imza töreninde gazetecilere yaptığı açıklamada, İHH olarak Suriye'deki savaş mağdurlarına yardım etmeye devam ettiklerini belirtti.

Yardım faaliyetleri kapsamında çeşitli kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde hareket ettiklerini dile getiren Yenipazar, şunları kaydetti:

"Bu protokol kapsamında Suriye'ye Dumlupınar Üniversitesi öncülüğünde toplanan ayni yardımları biz derneğimiz ve vakfımız aracılığıyla bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Aynı zamanda yine bölgeye dönük yapacağımız briket ev projesi gibi projelerde de birlikte çalışmak üzere bu kararı protokolle resmileştirmiş olduk. Bizler bölge için el birliğiyle gereken gayreti ve çabayı oradaki kardeşlerimizin bir nebze de olsa ihtiyaçlarını karşılamak noktasında ortaya koyuyoruz. Bu protokol de hem birliğin hem de bu gayretin göstergesi olması açısından da manidar ve anlamlı."

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal da savaş mağdurları için yapılacak çalışmalara katkı sunma gayretinde olacaklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan