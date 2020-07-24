İHH kurban kesim organizasyonu 53 ülkede gerçekleştiriliyor İHH kurban kesim organizasyonu 53 ülkede gerçekleştiriliyor İnsani Yardım Vakfı 2020 kurban organizasyonunu "Kurban Rahmettir" sloganıyla Türkiye ve 52 müslüman ülke de gerçekleştiriyor.

İHH kurban kesim organizasyonu 53 ülkede gerçekleştiriliyor

İSTANBUL - İnsani Yardım Vakfı 2020 kurban organizasyonunu "Kurban Rahmettir" sloganıyla Türkiye ve 52 müslüman ülke de gerçekleştiriyor.

İnsani Yardım Vakfı (İHH), bu yılki kurban kesim organizasyonunu "Kurban Rahmettir" sloganıyla yurt içindeki çalışmalarla birlikte toplam 53 ülkede gerçekleştiriyor. İhtiyaç sahiplerini tek tek önceden belirleyerek milyonlara ulaşan İHH, dünyanın değişik ülkelerinden gelen kurban vekaletlerinin gereğini yerine getiriyor. 1993 yılında bir grup hayırseverin el ele vermesiyle Türkiye'de ilk defa kurban projesini gerçekleştiren İHH, 28 yıldır aralıksız sürdürdüğü kurban çalışmalarında her yıl, onlarca ülkeyi ziyaret ederek milyonlarca insana ulaşıyor. İHH'nın bu sene belirlediği kurban bedeli, yurt içi ve yurt dışı 900 TL oldu.

Vekalet yoluyla, kurbanlarını İHH aracılığı ile bağışlamak isteyenler, kurban çalışmaları için belirlenen ülkeler arasından dilediğinde kurbanını kestirip, ihtiyaç sahiplerine dağıttırabiliyor. Geçen yıl kurban bayramında, toplam 51 bin 447 hisseyi 2 milyondan fazla aileye ulaştıran İHH, bu yıl bu rakamın üzerine çıkmayı hedefliyor.

İslam coğrafyasında insanların yardıma ihtiyacı daha da arttı

İHH Başkan Yardımcısı Hasan Aynacı, "Bu sene Türkiye ve 52 ülkede mağdur coğrafyalarda kurban çalışmalarımızı yürütüyoruz. Vakıf olarak vekaletle kurban çalışmamızı büyük bir titizlikle yürütüyoruz. Kurban bir ibadettir. Yardıma muhtaç kardeşlerimize Kurban Bayramı ve sonrasında da ihtiyaçlarını gidermek önemlidir. Bu sene Dünya'daki birçok İslam coğrafyasında insanların yardıma muhtaçlığı daha da artmış durumdadır. Özellikle koronavirüs sürecinde gidiş gelişlerin azalması ile yardımlar da azalmaya başladı. Yardıma muhtaçlar, bu sene açlıkla imtihan ediliyorlar. Yardıma muhtaç kardeşlerimizi kurban vesilesiyle ziyaret ederek, bize emanet edilen kurbanları ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız." dedi.

Yurt içi ve kriz bölgelerine öncelik verilecek

Yapılan açıklamada; koronavirüs nedeniyle gidilecek ülkelerdeki sağlık durumu dikkate alınacağını belirten İHH, yurt içinde İnsani Yardım Dernekleri ile yurt dışında ise temsilcilik ve partner kurumların desteği ile çalışmaları gerçekleştirecek. Vakfın kurban organizasyonunda öncelik mülteci kampları, savaş, doğal afet, kronik açlık ve yoksulluk bölgeleri ile yaşlılar, kimsesizler, dullar, yetimhaneler, okullar ve hastanelere verilecek. Bu kapsamda Suriye, Irak, Filistin, Somali, Yemen, Bangladeş, Arakan ve Doğu Türkistan ön planda tutulacak. Yurt içindeki muhtaçlara ayrıca önem gösterilecek.

52 ülkede kurban organizasyonu

Kurban organizasyonu yapılacak ülkeler şöyle sıralandı;

Orta Asya ve Kafkasya: Moğolistan, Ukrayna (Kırım), Afganistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Tacikistan ve Kazakistan.

Balkanlar: Macaristan, Bosna Hersek, Kosova, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Karadağ ve Sırbistan.

Afrika: Çad, Kamerun, Mali, Benin, Togo, Nijer, Sierra Leone, Burkina Faso, Senegal, Moritanya, Fildişi Sahili, Burundi, Etiyopya, Uganda, Malavi, Sudan, Somali, Tanzanya, Kenya, Güney Afrika, Eswatini, Mozambik ve Cibuti.

Ortadoğu: Yemen, Filistin, Irak, Lübnan ve Suriye.

Asya: Bangladeş, Pakistan (Pakistan ve Doğu Türkistan), Endonezya, Tayland (Patani), Hindistan, Nepal, Sri Lanka, Filipinler (Bangsamoro) ve Myanmar (Arakan).

Kaynak: İHA