İHH Kurban Bayramı'nda 5 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor
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İHH Kurban Bayramı'nda 5 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor

İHH Kurban Bayramı'nda 5 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Kurban Bayramı'nda 65 ülkede 5 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Kurban Bayramı'nda 65 ülkede 5 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor.

İHH'dan yapılan açıklamada, 29 yıldır gerçekleştirilen kurban çalışmalarında her yıl onlarca ülkede milyonlarca insana yardım ulaştırıldığı belirtildi.

Bu yıl Türkiye dahil 65 ülkede "Kurbanla Hatırla" sloganıyla çalışma yapılacağı vurgulanan açıklamada, yurt içi ve yurt dışında kurban bedelinin 1200 lira olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Vekalet yoluyla kurbanlarını İHH'ya bağışlamak isteyen hayırseverler, kurban çalışmaları için belirlenen ülkeler arasından dilediğinde kurbanını kestirip ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Kampanya kapsamında geçen yıl toplamda 82 bin 411 hisseyi 4 milyon muhtaca ulaştıran İHH, bu yıl bu rakamın üzerine çıkmayı hedefliyor." denildi.

Kurban eti dağıtılacak bölgelerde hayat koşullarının iyileştirilmesine yönelik projelere de destek verileceği aktarılırken, bu vesileyle Müslümanlar arasındaki kardeşlik, paylaşma ve dayanışma duygularının güçlendirmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Çalışmalarda önceliğin mülteci kamplarına, savaş, doğal afet, kronik açlık ve yoksulluk ile mücadele eden bölgelere, yaşlılara, kimsesizlere, dullara, yetimhanelere ve okullara verileceği, bu kapsamda Suriye, Irak, Filistin, Somali, Yemen, Bangladeş, Arakan ve Doğu Türkistan'ın ön planda tutulacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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