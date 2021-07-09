İHH, Kurban Bayramı'nda 100 bini aşkın yetim ve mağdur çocuğa bayramlık ulaştıracak

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Kurban Bayramı'nda 30 ülkede 100 binden fazla yetim ve mağdur çocuğa bayramlık kıyafet hediye edecek.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Kurban Bayramı'nda 30 ülkede 100 binden fazla yetim ve mağdur çocuğa bayramlık kıyafet hediye edecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre İHH, 29 yılın verdiği tecrübe ile bu yıl da mazlumların yanında olacak; hayırseverlerin kurbanlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için "Kurbanla Hatırla" sloganıyla Türkiye ile birlikte 65 ülkeye yola çıkacak.

Kurban bedelinin 1200 lira olarak belirlendiği kampanya kapsamında ayrıca İHH, yetimler için de çalışmalar yürütecek.

İHH, bayrama sevinçli girmeleri için yetim, ihtiyaç sahibi yetişkin ve mağdur çocuklara bayramlık kıyafet ulaştıracak. Hayırseverlerin destekleriyle yapılacak olan çalışmayla Türkiye dahil 30 ülkede toplamda 100 binden fazla çocuğa bayramlık kıyafet hediye edilecek.

Öte yandan İHH, geliştirdiği Yetim Sponsorluk Sistemi'yle 51 ülkede yaklaşık 120 bin yetimin aylık bakımını üstleniyor.

İHH'nın Bayramlık Projesi aracılığıyla dünyanın dört bir yanındaki ve Türkiye'deki yetimlere yardımda bulunmak isteyen bağışçılar, vakfın internet sitesinden bilgi alabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu