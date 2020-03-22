İHH, koronavirüs nedeniyle ramazan yardımlarına erken başlayacak
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, ramazan çalışmaları kapsamında yurt içinde 75 bin kumanyanın dağıtımını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle öne çekti.
22.03.2020 12:06 | Son Güncelleme: 22.03.2020 12:22
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, ramazan çalışmaları kapsamında yurt içinde 75 bin kumanyanın dağıtımını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle öne çekti.
Vakıftan yapılan açıklamaya göre, ilk etapta evde bakıma muhtaç 15 bin aileye kumanya ve 5 bin aileye hijyen paketi gelecek hafta dağıtılacak.
İHH, Ramazan 2020 çalışmalarını "Hep Birlikte Ramazan" sloganıyla yürütecek ve ihtiyaç durumuna göre tüm Türkiye'de dağıtımlarını sürdürecek.
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Kaynak: AA