İHH Kastamonu'daki ihtiyaç sahiplerine 7 bin 500 kilogram un dağıttı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu İhh İnsani Yardım Derneği tarafından ihtiyaç sahibi 300 aileye 7 bin 500 kilogram un yardımında bulunuldu.

Dernek Başkanı Kadir Horuz, AA muhabirine, kendilerine iletilen yardımları ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya devam ettiklerini söyledi.

Kastamonu'da ihtiyaç sahibi aileleri belirlediklerini ifade eden Horuz, "Kastamonu'da çok sayıda ihtiyaç sahibi aile bulunuyor. Bu ailelerle bire bir görüşerek ihtiyaçlarını belirliyoruz. Özellikle temel gıda ihtiyaçları önemli. Bu süreçte ihtiyaç sahibi olarak belirlediğimiz 300 aileye 7 bin 500 kilo un yardımında bulunduk." dedi.

Her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olduklarını dile getiren Horuz, "Nerede bir mazlum, ihtiyaç sahibi varsa ona dokunmak için elimizden geleni yapıyoruz. İHH hem yurt dışında hem de yurt içinde mazlumların yanında olmaya devam ediyor." diye konuştu.

AA / Özgür Alantor - Son Dakika Haberleri

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