İHH İzmir Şubesinden Çin'in Doğu Türkistan politikalarına tepki açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İHH İzmir Şubesinden Çin'in Doğu Türkistan politikalarına tepki açıklaması

Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol - Haberler | Güncel
İHH İzmir Şubesinden Çin'in Doğu Türkistan politikalarına tepki açıklaması

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği İzmir Şubesi üyeleri, Çin'in Doğu Türkistan'da Müslüman Uygur Türklerine yönelik baskı politikasına tepki gösterdi.

1 Nisan şakası gibi! İzmir ve Manisa nisan ayında beyaza büründü
1 Nisan şakası gibi! İzmir ve Manisa nisan ayında beyaza büründü
Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı
Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği İzmir Şubesi üyeleri, Çin'in Doğu Türkistan'da Müslüman Uygur Türklerine yönelik baskı politikasına tepki gösterdi.

Konak meydanında toplanan grup adına basın açıklaması yapan İzmir Genç İHH Üniversite Temsilcisi Murathan Öztürk 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana kitlesel olarak en büyük özgürlükten men etme operasyonunun Doğu Türkistan'da yürütülmekte olduğunu söyledi.

Çin yönetiminin kadın-erkek, genç-yaşlı demeden Doğu Türkistan'da yaşayan Müslümanları kamplara topladığını ifade eden Öztürk, şöyle konuştu:

"Evlerinden çocuk ve eşlerinden, anne-babalarından akraba ve arkadaşlarından işlerinden, okullarından hasılı en sevdiklerinden kopartılan, dünyanın en ağır işkence ve mahrumiyetlerini yaşayan 3-8 milyon Doğu Türkistanlı Çin'in gönüllü mesleki eğitim kamplarında soykırıma uğruyor. Türkiye bu zulmün bitirilmesi için öncü olmalıdır. Çin bu zulmü sonlandırıncaya kadar tüm dünya halkları Çin mallarını boykot etmelidir."

İHH Yönetim Kurulu üyesi Avukat Halil Çelik ise 25 milyon insanın esir tutulduğunu ve dünyanın buna seyirci kaldığını kaydetti.

Yaşanan zulme sessiz kalmayacaklarını dile getiren Çelik, "Bizler, ülkemizin hukuka, insan haklarına saygılı, duyarlı insanları olarak bu zulmü durdurmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya söz veriyoruz. Bu zulmün farkındayız. Bu zulme seyirci kalanların farkındayız ve hepsinin karşısındayız. Hz. Ali'nin bir sözü var, 'zulmü durduramıyorsanız ifşa edin'. Biz ifşa etmek için buradayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Devlet Bahçeli Ali İhsan Yavuz Muhsin Yazıcıoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Hande Erçel Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Caner Erkin Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Gemi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İHH İzmir Şubesinden Çin'in Doğu Türkistan politikalarına tepki açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 16:16:37. #1.16#
title