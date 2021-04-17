İHH, İstanbul'da ihtiyaç sahibi 1000 aileye kumanya dağıttı
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İHH, İstanbul'da ihtiyaç sahibi 1000 aileye kumanya dağıttı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, ramazan çalışmaları kapsamında İstanbul'daki ihtiyaç sahibi 1000 aileye kumanya dağıttı.

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İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, ramazan çalışmaları kapsamında İstanbul'daki ihtiyaç sahibi 1000 aileye kumanya dağıttı.

İHH açıklamasına göre, ramazan boyunca Türkiye ve dünyada yaklaşık 2 milyon kişiye hayırseverlerin yardımlarını ulaştıracak olan vakıf, 27 ülkede 100 bin yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık hediye etmeyi planlıyor.

Ayrıca ihtiyaç sahiplerine zekat bağışlarını da ulaştırmayı hedefleyen İHH, Unkapanı'nda yapılan program ve konuşmaların ardından 200 personel ve gönüllü araçtan oluşan konvoyla İstanbul'un 39 ilçesinde ihtiyaç sahibi 1000 aileye kumanya ulaştırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHH İnsani Yardım Vakfı Yurtiçi Yardımlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, Türkiye'de 100 binden fazla kumanyayı ihtiyaç sahiplerine dağıtılacaklarını kaydetti.

Ramazan öncesi 84 TIR'la 81 şehre ulaştırılan ve dağıtımlarına başlanan kumanyaların, salgın nedeniyle işini kaybetmiş, yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldığını belirten Demir, "İstanbul'da 35 bin kumanya dağıtımı gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda İHH ekipleri ve gönüllüleri, bugün 200 araçla İstanbul'un 39 ilçesindeki yetim ve ihtiyaç sahiplerinin kapısını teker teker çaldı ve kumanyaları ulaştırdı. Hayırseverlerimizin kumanya bağışlarıyla daha fazla gıda paketlerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

İHH, İstanbul'da ihtiyaç sahibi 1000 aileye kumanya dağıttı
İHH, İstanbul'da ihtiyaç sahibi 1000 aileye kumanya dağıttı
İHH, İstanbul'da ihtiyaç sahibi 1000 aileye kumanya dağıttı
İHH, İstanbul'da ihtiyaç sahibi 1000 aileye kumanya dağıttı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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