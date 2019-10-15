İHH İnsani Yardım Vakfından yetimlere destek

15.10.2019 12:52

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Merkez Yetim Birimi Başkanı Reşat Başer, Türkiye genelinde 14 bin 900 yetim çocuğa gönüllüler tarafından aylık 125 lira destek sağlandığını bildirdi.

Başer, İHH Kütahya İnsani Yardım Derneğinin okul müdürlerine yönelik düzenlediği "Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var Projesi" tanıtım toplantısına katıldı.

Gazetecilere açıklamada bulunan Başer, özellikle ailesini kaybeden çocuklarla ilgili ciddi projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Bu çalışmalardan birinin, yetim sponsorluğu olduğunu vurgulayan Başer, "2006 yılı itibarıyla, ailesini kaybeden çocukları Türkiye'deki ailelerimizle, Türkiye'deki çocuklarımızla, illerdeki gönüllülerimizle bir aile hissiyatı ile beraber sponsor aile dediğimiz çalışmayla destekliyoruz. Türkiye genelinde 14 bin 900 yetim çocuğumuza, Türkiye'deki gönüllülerimiz tarafından aylık 125 lira üzerinden destek oluyoruz. Türkiye'de 100 binden fazla çocuğumuza dönemsel olarak yardım çalışmaları yapıyoruz." diye konuştu.

Başer, yetimler konusunda benzer çalışmayı da 52 ülkede yürüttüklerini aktardı.

Söz konusu ülkelerde 94 bin 900 yetimi desteklediklerini dile getiren Başer, "Şu anda 33 ülkede 607 proje ile Yetim Dayanışma Günleri çalışmamız sürüyor. Nepal, Benin, Somali, Burkina Faso, Filipinler Moro, Endonezya, Pakistan, Afganistan, Azerbaycan ve Kırgızistan'a kadar, Yetim Dayanışma Günleri projelerimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Başer, Kütahya'da ise daha önce İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle yürütülen proje kapsamında 230 yetim çocuğun desteklendiğini, bu yıl 600 okulun katılımıyla sayının 600'e çıkarılmasını hedeflediklerini ifade etti.

Kaynak: AA