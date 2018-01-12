İhh İnsani Yardım Vakfından Libya'da İç Savaş Mağdurlarına Yardım

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Libya'da 7 yıl önce iç savaş sırasında zorla yerlerinden edilen ve kamplarda yaşamlarını sürdüren Tavergalı vatandaşlara kışlık battaniye dağıttı.

Muammer Kaddafi rejimini destekledikleri suçlamasıyla ülkenin kuzeyindeki Taverga kentinden zorla göç ettirilen ve halen başkent Trablus'taki Felah Mülteci Kampı'nda yaşayan Libyalılara İHH tarafından yardımda bulunuldu.

İHH Libya yetkilisi Rafet Aydoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamptaki ailelere ilk olarak 350 battaniye dağıttıklarını söyledi.

Vakfın Libya'da yaklaşık 7 yıldır faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Aydoğdu, Taverga'dan çıkmak zorunda kalan iç göçmenlerin barındığı kampları ziyaret ederek yardımlarda bulunduklarını dile getirdi.

Aydoğdu, ihtiyaç sahiplerinin gereksinimlerini karşılamak için yardım çalışmalarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Mısrata'ya 30 kilometre uzaklığındaki Taverga'da yaşayan yaklaşık 40 bin Libyalı, 2011 yılında başlayan halk ayaklanmaları sırasında "Mısrata'daki devrimcilere karşı durmak ve rejime yandaşlık etmek" suçlamasıyla devrimciler tarafından Taverga'dan zorla göç ettirilmişti.

Taverga halkının büyük bölümü, ülkenin kuzeyindeki Trablus, Bingazi ve Ecdebiye'deki mülteci kamplarında hayatlarını sürdürüyor.

Ulusal Mutabakat Hükümetinden (UMH) bazı bakanlar, yerlerinden edilen Libyalıların evlerine dönme hazırlıklarının başlaması dolayısıyla geçen pazartesi günü Taverga kentini ziyaret etmişti.

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, yaklaşık iki hafta önce Taverga sakinlerinin şubat ayı başında evlerine döneceğini açıklamıştı.