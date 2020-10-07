İHH İnsani Yardım Vakfından Gazze'deki binlerce yetime nakdi destek
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İHH İnsani Yardım Vakfından Gazze'deki binlerce yetime nakdi destek

07.10.2020 21:51 | Son Güncelleme: 07.10.2020 21:54
İHH İnsani Yardım Vakfından Gazze'deki binlerce yetime nakdi destek

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki yetimlere nakdi yardım dağıtımına başladı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki yetimlere nakdi yardım dağıtımına başladı.

İHH Gazze Ofisi Basın Sorumlusu Mahmud eş-Şerfa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki 13 bin 483 Filistinli yetime nakdi yardım ulaştırıldığını belirtti.

Şerfa, bu yardımın Gazze'ye karşı insani görevlerinin bir parçası olarak Türk halkı tarafından Filistinli yetimlere sunulduğunu ifade etti.

Basın Sorumlusu Şerfa, bölgedeki insani yardım çalışmalarının İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle zorlu yaşam koşullarının gölgesinde devam ettiğini dile getirdi.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

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