İHH İnsani Yardım Vakfı Sudan'da yaptırdığı 3 camiyi ibadete açtı

14.02.2020 21:06 | Son Güncelleme: 14.02.2020 21:06

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin destekleriyle Sudan'da 3 cami yaptırdı.

İHH tarafından yaptırılan Sudan'ın başkenti Hartum'da Hacı Eyüp Elikalfa ve Şehit Ömer Halisdemir, Kuzey Kurdufan eyaletinde ise Hazreti Osman camileri ibadete açıldı.

Camilerin açılışına Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Kocaeli Derince Belediye Başkanı ve eski AK Parti Milletvekili Zeki Aygün, Hartum Din İşleri Müşaviri Mustafa Bülent Dadaş, İHH Doğu Afrika Koordinatörü Faruk Erkılıç, yerel yetkililer ve çok sayıda kişi katıldı.

İHH Sudan Koordinatörü Bilal Bahci, son olarak geçen sene 5 caminin ibadete açıldığını belirterek, "Hayırsever halkımızın destekleriyle Darfur bölgesinde inşa ettirilen 2 camiyi daha inşallah ay sonuna kadar Sudanlı kardeşlerimizin hizmetine sunacağız." dedi.

Vakfın bugün açılışını yaptığı camilerle Sudan'da ibadete açtığı cami sayısı 22'ye ulaştı.

Kaynak: AA