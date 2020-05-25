İHH İnsani Yardım Derneğinden Kahramanmaraş'ta 1000 yetim çocuğa bayram hediyesi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İHH İnsani Yardım Derneğinden Kahramanmaraş'ta 1000 yetim çocuğa bayram hediyesi

Kahramanmaraş İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği, kentteki 1000 yetim çocuğu hediye ettiği bayramlık kıyafetlerle sevindirdi.

İHH İnsani Yardım Derneğinden Kahramanmaraş'ta 1000 yetim çocuğa bayram hediyesi
25.05.2020 14:37 | Son Güncelleme: 25.05.2020 14:37

Kahramanmaraş İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği, kentteki 1000 yetim çocuğu hediye ettiği bayramlık kıyafetlerle sevindirdi.

Dernek Başkanı Yusuf Bülbül, yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının başladığı ilk günden bu yana kent genelinde 2 bin 500 ihtiyaç sahibi aileye ulaştıklarını belirtti.

Bu ailelere ramazan kolisi, ramazan çocuk paketi, gıda çeki ve et payı hediye ettiklerini aktaran Bülbül, 200'ün üzerinde ihtiyaç sahibi ailenin de evine sıcak iftar kumanyası götürdüklerini ifade etti.

Bülbül, bayramda yetim çocukları da unutmadıklarını ve onları sevindirmek için kapılarını çaldıklarını belirterek, "Yetimlerimize bayramlık hediye etmenin, onları mutlu etmenin sevincini yaşadık. Çocuklarımıza bayramlıklarını hediye etmek için gece gündüz dağıtımlarımızı devam ettirdik. Şu ana kadar il ve ilçe merkezlerimizde yaklaşık 1000 yetim çocuğumuza bayramlıklarını hediye ettik. Allah bağışçılarımızdan ve destek veren tüm gönüllerimizden razı olsun." dedi.

Suriye'deki ihtiyaç sahiplerini de unutmadıklarını onlara da 2 tır gıda malzemesi gönderdiklerini dile getiren Bülbül, "Nijer'de açlıkla mücadele eden kardeşlerimize de 400 adet ramazan kolisi hediye ettik. Yine İdlib'de 122 evsiz mülteci için briket ev inşa ettirdik. Yardımlarımızdan yaklaşık 25 bin ihtiyaç sahibi istifade etti." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Evinin önünde oturan vatandaşı darp eden polisler hakkında soruşturma başlatıldı Haber
Evinin önünde oturan vatandaşı darp eden polisler hakkında soruşturma başlatıldı
Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı Haber
Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı Haber
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı
Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi Haber
Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi
Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu Haber
Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu Haber
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti
Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu
Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu
Ünlü ekonomist Nouriel Roubini koronavirüsün yarattığı ekonomik krizi değerlendirdi: En az 10 yıl sürecek
Ünlü ekonomist Nouriel Roubini koronavirüsün yarattığı ekonomik krizi değerlendirdi: En az 10 yıl sürecek
Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8 Eylül'de bitecek
Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8...
Gençlerin bayram gezintisi 9 bin TL ceza ile sonuçlandı
Gençlerin bayram gezintisi 9 bin TL ceza ile sonuçlandı
Sultanbeyli'de husumetli iki aile arasında bıçaklı kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandı
Sultanbeyli'de husumetli iki aile arasında bıçaklı kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandı
Kar fırtınası mayıs ayında can aldı; 70 yaşındaki çoban, evinden 4 kilometre uzakta ölü bulundu
Kar fırtınası mayıs ayında can aldı; 70 yaşındaki çoban, evinden 4 kilometre uzakta ölü bulundu
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 100 bine yaklaşıyor
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 100 bine yaklaşıyor
Haziran'a 1 hafta kala, bir kentimizde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı
Haziran'a 1 hafta kala, bir kentimizde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı
Edirne ve Tekirdağ'da yasağa rağmen sokağa çıkıp alkol alanlar polisle tartıştı: Bir polis yaralı
Edirne ve Tekirdağ'da yasağa rağmen sokağa çıkıp alkol alanlar polisle tartıştı: Bir polis yaralı
Fenerbahçe, eski futbolcusu Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katıldığını açıkladı
Fenerbahçe, eski futbolcusu Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katıldığını açıkladı
Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı
Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı
Şehit çocuğunun mektubunun içeriğini anlatan Bakan Soylu, canlı yayında ağladı
Şehit çocuğunun mektubunun içeriğini anlatan Bakan Soylu, canlı yayında ağladı
Cem Uzan torun sahibi oldu
Cem Uzan torun sahibi oldu
Beşiktaşlı Caner Erkin'den Frank de Boer ile ilgili sert sözler: Kariyerimi bitirdi
Beşiktaşlı Caner Erkin'den Frank de Boer ile ilgili sert sözler: Kariyerimi bitirdi
Kayseri'de bir aile, bayramlaşmak gittikleri akrabalarını evinde ölü olarak buldu
Kayseri'de bir aile, bayramlaşmak gittikleri akrabalarını evinde ölü olarak buldu
56 yaşındaki Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu pozunu paylaştı
56 yaşındaki Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu pozunu paylaştı
26 ilde yapılan ankete göre korona döneminde vatandaşların yüzde 50'sinin geliri azaldı
26 ilde yapılan ankete göre korona döneminde vatandaşların yüzde 50'sinin geliri azaldı
Haluk Levent, Kaş'ta yanan 25 dönümlük alanı ağaçlandırmak için çalışmalara başladı
Haluk Levent, Kaş'ta yanan 25 dönümlük alanı ağaçlandırmak için çalışmalara başladı
Şehit eşinin paylaşımı, korona yüzünden buruk geçen bayramı daha da trajik hale getirdi
Şehit eşinin paylaşımı, korona yüzünden buruk geçen bayramı daha da trajik hale getirdi
Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu
Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu
Yeni Zelanda Başbakanı, 5.9'luk depreme canlı yayında yakalandı
Yeni Zelanda Başbakanı, 5.9'luk depreme canlı yayında yakalandı
Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı
Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı
Fenerbahçeli Vedat Muriç ikinci kez baba oluyor
Fenerbahçeli Vedat Muriç ikinci kez baba oluyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Varank Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Cahit Turhan Adil Karaismailoğlu
Magazin Mfö Sezen Aksu Demet Akalın Seren Serengil
Spor Can Bartu Bülent Uygun Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Ivan Obradovic
Daha Fazla Şehit Bayram Antalya Fenerbahçe
Şu an buradasınız: İHH İnsani Yardım Derneğinden Kahramanmaraş'ta 1000 yetim çocuğa bayram hediyesi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.5.2020 14:40:38. #1.15#
title