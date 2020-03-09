İHH Ilgın Temsilciliği'nden "temel afet bilinci" eğitimi Doğal afet ve depremlere hazırlanan İHH Ilgın Temsilciliği timleri, eğitimlerini almaya devam ediyor.

Doğal afet ve depremlere hazırlanan İHH Ilgın Temsilciliği timleri, eğitimlerini almaya devam ediyor.

İHH Toplantı Salonunda gerçekleşen programda, eğitmen tarafından arama kurtarma timlerine eğitim verildi.

Konya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Ilgın Temsilcisi Abdullah Yağcı, "Depreme hazırlıklıysak, depremin bize zarar vermesinin önüne geçeriz" diyerek şunları söyledi:

"Hazır olursak kapasitemizi arttırmış, dolayısıyla tehlikenin riske dönüşme olasılığını azaltmış oluruz. İlçemiz aktif bir fay kuşağı üzerinde bulunuyor. Bizim amacımız depreme hazırlıklı yakalanmak. Depreme hazırlıklıysak, depremin bize zarar vermesinin önüne geçeriz." dedi.

Eğitimdi, çevredeki riskler, afet öncesindeki hazırlıkları, afet sonrasındaki ilk saatlerde yapılması gerekenleri ve afet sırasındaki doğru davranışları dinleyicilerle paylaşıldı.

Kaynak: AA