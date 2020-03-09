İHH Ilgın Temsilciliği'nden "temel afet bilinci" eğitimi
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İHH Ilgın Temsilciliği'nden "temel afet bilinci" eğitimi - Haber
Konya, Ilgın, İHH, Güncel

İHH Ilgın Temsilciliği'nden "temel afet bilinci" eğitimi

Doğal afet ve depremlere hazırlanan İHH Ilgın Temsilciliği timleri, eğitimlerini almaya devam ediyor.

09.03.2020 11:16 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:16
İHH Ilgın Temsilciliği'nden

Doğal afet ve depremlere hazırlanan İHH Ilgın Temsilciliği timleri, eğitimlerini almaya devam ediyor.

İHH Toplantı Salonunda gerçekleşen programda, eğitmen tarafından arama kurtarma timlerine eğitim verildi.

Konya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Ilgın Temsilcisi Abdullah Yağcı, "Depreme hazırlıklıysak, depremin bize zarar vermesinin önüne geçeriz" diyerek şunları söyledi:

"Hazır olursak kapasitemizi arttırmış, dolayısıyla tehlikenin riske dönüşme olasılığını azaltmış oluruz. İlçemiz aktif bir fay kuşağı üzerinde bulunuyor. Bizim amacımız depreme hazırlıklı yakalanmak. Depreme hazırlıklıysak, depremin bize zarar vermesinin önüne geçeriz." dedi.

Eğitimdi, çevredeki riskler, afet öncesindeki hazırlıkları, afet sonrasındaki ilk saatlerde yapılması gerekenleri ve afet sırasındaki doğru davranışları dinleyicilerle paylaşıldı.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu Haber
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu
Canan Karatay'ın açıklamaları bir sektöre bayram ettirdi! Satış patlaması yaşanıyor Haber
Canan Karatay'ın açıklamaları bir sektöre bayram ettirdi! Satış patlaması yaşanıyor
Bergüzar ikinci kez anne oldu! Bebeklerinin ismi dikkat çekti Haber
Bergüzar ikinci kez anne oldu! Bebeklerinin ismi dikkat çekti
Adanalı girişimci son işinde voleyi vurdu! Ayda 30 bin TL kazanıyor Haber
Adanalı girişimci son işinde voleyi vurdu! Ayda 30 bin TL kazanıyor
İdlib'de gazi olan asker, 34 şehit verdiğimiz saldırı anını anlattı Haber
İdlib'de gazi olan asker, 34 şehit verdiğimiz saldırı anını anlattı
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haber
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Can Yaman Dilek Yaman Berkay Şahin Şahan Gökbakar
Spor Burak Yılmaz Gökhan Gönül Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Fatih Karagümrük
Daha Fazla Adana Avrupa Sivasspor Ali Babacan
Şu an buradasınız: İHH Ilgın Temsilciliği'nden "temel afet bilinci" eğitimi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 11:52:35. #1.15#