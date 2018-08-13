İhh ile Eğitim Bir-Sen Arasında Kurban Protokolü

Afyonkarahisar İnsani Yardım Derneği (İHH) Temsilciği ile Eğitim Bir-Sen Şube Başkanlığı arasında protokol imzaladı. İmzalanan protokol kapsamında Eğitim Bir-Sen üyeleri İHH'ya kurban çalışmalarında destek sağlayacak.

İHH ile Eğitim-Bir-Sen arasında gerçekleştirilen protokolün imza töreni dün dernek binasında geniş katılımla gerçekleştirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan İHH Afyonkarahisar Temsilcisi Ahmet Ertürk, 26 yıldır kurban organizasyonları sürdürdüklerini söyledi. 103 ülke ve bölgeye kurban etlerini ulaştırdıklarını belirten Ertürk; "Bu kapsamda başlatmış olduğumuz kurban kampanyamızı bugün bir protokolle taçlandırıyoruz. Afyonkarahisar Eğitim- Bir Sen ve üyeleriyle birlikte protokol imzaladık. Bu protokolle birlikte Afyonkarahisar Eğitimciler Birliği 1 No'lu şubemizin üyeleri İHH ile beraber kurban çalışmalarımıza destek verecek. Bizler İHH olarak temel prensibimiz kurbanlarımızın her hangi bir yardım kuruluşuyla değil ilk hisselerimizin evlerimizde çocuklarımızla beraber şenlik içerisinde kesilmesine ve dağıtılmasını istiyoruz. Birden fazla hisseleri olan kardeşlerimiz ya da herhangi bir yardım kuruluşuna dağıtacak olan kişilere diyoruz ki; bizler o hisselere talibiz. İnanın o hisselerle beraber 103 ülke ve bölgedeki bir çok mazlumun yüzünün gülmesine, sevgi muhabbetlerini kazanmasına ülkemizin bir şekilde o kalplerde daha iyi bir yer edinmesine vesile olacaktır" dedi.

"Üyelerimizin desteğini bekliyoruz"

Afyonkarahisar Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Abdullah Çelik ise üyelerinin desteğini beklediğini söyledi. Kurbanların ihtiyaç sahiplerine daha kolay ulaşması için böyle bir çalışmaya imza attıklarını dile getiren Çelik, "Bizler Eğitimciler Birliği Sendikası olarak Afyonkarahisar'da bir tane kurbanı olan arkadaşlarımızın kendi kurbanlarını kesmesini ama birden fazla kurban kesecek olan arkadaşlarımızın diğer kurbanlarını daha çok ihtiyacı olan insanlara ulaştırılması için protokol imzaladık. Malum bizler kestiğimiz kurbanların etlerini ihtiyaç sahibi olan insanlara ulaştırmakta ciddi derecede sıkıntı zorluk yaşayabiliriz. Bu işi üstlenmiş olan bu organizasyonu en güzel şekilde yapan İHH ile bu işi yürüttüğümüz zaman dünyanın neresinde olursa olsun ihtiyaç sahibi olan insanlara çok rahat bir şekilde bu kurbanlarımız ulaştırabileceğimizi biliyoruz. Bu sayede o insanlarımızın bizlere karşı ülkemize karşı muhabbetinin sevgisinin artacağını biliyoruz. Bu bağlamda bütün üyelerimizin yardımcı ve destek olmalarını bekliyoruz" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR