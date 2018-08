İhh İhtiyaç Sahiplerinin Yüzünü Güldürüyor

Mardin İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve giyim yardımında bulundu.



Mardin İHH Başkanı Mehmet Timurağaoğlu, yaptığı açıklamada, Mardin'de bulunan yetim çocuklar ve yoksul ailelere Kurban Bayramı öncesi elbise, ayakkabı ve gıda dağıtımı yaptıklarını belirtti.



Yıl boyunca ihtiyaç sahibi yetim ve yoksul ailelere yardımlar yaptıklarını ifade eden Timurağaoğlu, "Çocuklar, davet edildikleri İHH dernek binasında, diledikleri kıyafet ve ayakkabıları beğenerek almanın mutluluğunu yaşıyor. Kurban Bayramı öncesinde il genelinde bulunan yetim ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı sevindirmek adına kıyafet, ayakkabı ve gıda yardımında bulunuyoruz." diye konuştu.

Timurağaoğlu, 5 günde 750 kişiye giyim yardımı yaptıklarını kaydederek, İHH'ya katkı sunan herkese teşekkür etti.

"Yetim gülerse dünya güler, iyilik her zaman her yerde" sloganıyla çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Timurağaoğlu, yetim çocukların Hazreti Muhammed'in kendilerine emanetleri olduğunu dile getirdi.

İHH İnsani Yardım Vakfı olarak savaş, işgal ve doğal afet gibi nedenlerle yetim kalmış çocuklara destek olmaya devam ettiklerini bildiren Timurağaoğlu, yetimlerin korunup kollanmasının en büyük erdemlerden biri olduğunu aktardı.

Timurağaoğlu, "Dünyanın pek çok yerinde yetimleri giydirecek olan ekipler, onların Kurban Bayramı'na mutlu girmelerine vesile olacak. Dünyanın birçok bölgesinde bulunan yetim ve fakir çocukların bu bayrama bir nebze de olsa mutlu girmeleri için çabalıyoruz." ifadelerini kullandı.