İHH, İdlib'deki ailelere gıda ve battaniye yardımında bulundu
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İHH, İdlib'deki ailelere gıda ve battaniye yardımında bulundu

01.03.2021 14:05 | Son Güncelleme: 01.03.2021 14:09
İHH, İdlib'deki ailelere gıda ve battaniye yardımında bulundu

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye'nin İdlib bölgesindeki 5 bin aileye battaniye ve gıda kolisi dağıtıldı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye'nin İdlib bölgesindeki 5 bin aileye battaniye ve gıda kolisi dağıtıldı.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı açıklamada, İdlib'deki kamplarda yaşayan aileler için yardım çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

İç savaşın sürdüğü Suriye'de sivilleri yalnız bırakmadıklarını belirten Tosun, bölgede zor şartlar altında yaşam süren 5 bin aileye gıda kolisi ile 10 bin battaniye dağıtıldığını belirtti.

Suriye'de hayatın her anlamıyla normale dönebilmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini ifade eden Tosun, şöyle konuştu:

"Bölge halkı için evler, okullar, sağlık ocakları, atölyeler, su kuyuları ve daha birçok eser inşa ederek onlar için bir umut ışığı oluşturmaya gayret ediyoruz. Düzenli olarak ihtiyaç malzemeleri dağıtarak kamplardaki sivilleri destekliyoruz. Hayatın devamlılığı açısından, son günlerini geçirdiğimiz kış mevsiminde yine savaş mağduru aileleri yalnız bırakmıyoruz. Bu dağıtımlarımızdan yaklaşık 5 bin aile faydalandı. Suriye'ye yönelik yardım çalışmaları devam edecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco

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